الخضيري يروي مأساة شاب أصيب بشلل رباعي بسبب مغامرة

علي القحطاني (صدى):
روى عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري، قصة إصابة شاب بشلل رباعي بسبب مخاطرته بالقفز من السيارة أثناء سيرها.
وأوضح الخضيري أن طبيب طواريء أخبره بمأساة الشاب الذي رغب في القيام بمغامرة قفز غير مدروسة من حوض سيارة أثناء سيرها داخل الرمال.
وأشار الخضيري إلى أن الشاب أصيب بكسر في العنق والفقرات وشلل رباعي دائم ومزمن.
وشدد على ضرورة تحذير الآباء والأمهات لأبنائهم بخطورة تلك المغامرات، وخطورة تقليد ما يرونه بالأفلام.
واختتم الخضيري رسالته التحذيرية بقوله: " ما نراه بالأفلام إما خدع تصوير، أو أنه تدريب مكثف مع إجراء سلامة ".