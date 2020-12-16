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الخضيري يروي مأساة شاب أصيب بشلل رباعي بسبب مغامرة

Time منذ 54 دقيقة
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الخضيري يروي مأساة شاب أصيب بشلل رباعي بسبب مغامرة

علي القحطاني (صدى):
روى عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري، قصة إصابة شاب بشلل رباعي بسبب مخاطرته بالقفز من السيارة أثناء سيرها.

وأوضح الخضيري أن طبيب طواريء أخبره بمأساة الشاب الذي رغب في القيام بمغامرة قفز غير مدروسة من حوض سيارة أثناء سيرها داخل الرمال.

وأشار الخضيري إلى أن الشاب أصيب بكسر في العنق والفقرات وشلل رباعي دائم ومزمن.

وشدد على ضرورة تحذير الآباء والأمهات لأبنائهم بخطورة تلك المغامرات، وخطورة تقليد ما يرونه بالأفلام.

واختتم الخضيري رسالته التحذيرية بقوله: " ما نراه بالأفلام إما خدع تصوير، أو أنه تدريب مكثف مع إجراء سلامة ".

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أحدث التعليقات

سيف
ماتهاوشوا يقولون حمد الله يتطمن على لوز الغنام هي ملتهبه ولالا هههههههههههههه نادي اضحوكه مهما كبروه بالالقاب المسروقه
abdul
كلامك صدج يادكتر . يذكرني بمسلسل مشهور كان يعرض اواخر السبعينات/ أوائل الثمانينات TheSixMillionDollarMan ، أوماكان يُعرف محليا ب" عين غليس" . اطفال كثر وقعوا من دريشة العمارات مقلدين بطل المسلسل.
Ail asmar
يالثقيل تراني بخليك خفيف الله يشغلك في نفسك واهلك ماحد طلبك رايك
abdul
وصل اللقاح الرياض وعرفنا . بس اتشحن من فين ؟ سرّ ؟ المهم اخبرونا هل هو من زمبابوي ام من بلد مكان آخر ؟
Ali
دلهوم يادلهوم

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