 فيتوريا على وشك الرحيل عن النصر 

نواف السالم (صدى):
بات المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا قريبًا للغاية من الرحيل عن تدريب النصر، حيث وصلت العلاقة بين المدرب البرتغالي والإدارة إلى طريق مسدود.
ويترقب جماهير النصر الإعلان عن إقالة فيتوريا، وقد يتم ذلك خلال ساعات قليلة، و يأتي ذلك بالتزامن مع الخسائر المتكررة للنصر ونتائجه المخيبة للآمال.
وكان نادي النصر تغلب على نظيره الرائد بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، علي ملعب الملك فهد الدولي، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأحرز اللاعب أيمن يحيي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 21، بينما سجل اللاعب سامي النجعي الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 67.
ويواجه الفائز من العين والأهلي في ربع نهائي كأس الملك.