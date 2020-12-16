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 فيتوريا على وشك الرحيل عن النصر 

Time منذ 37 دقيقة
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 فيتوريا على وشك الرحيل عن النصر 

نواف السالم (صدى):
بات المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا قريبًا للغاية من الرحيل عن تدريب النصر، حيث وصلت العلاقة بين المدرب البرتغالي والإدارة إلى طريق مسدود.

ويترقب جماهير النصر الإعلان عن إقالة  فيتوريا، وقد يتم ذلك خلال ساعات قليلة، و يأتي ذلك بالتزامن مع الخسائر المتكررة للنصر ونتائجه المخيبة للآمال.

وكان نادي النصر تغلب على نظيره الرائد بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، علي ملعب الملك فهد الدولي، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز اللاعب أيمن يحيي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 21، بينما سجل اللاعب سامي النجعي الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 67.

ويواجه الفائز من العين والأهلي في ربع نهائي كأس الملك.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
كما توقعنا الشله المعروفه بالمجلس الاسيوي منحت قطر التنظيم لدوره 2030 وللترضيه اعطو السعوديه تنظيم دوره 3034 وقلنا هل تغيد حسباتنا ونغير سياساتنا الرياضيه ونبني طاقات سعوديه مؤهله للمنافسه على جميع المناصب القياديه بالاتحادات الخليجيه والاسيويه والدوليه ولا نتركها لمرشحي دويلات الخليج كفى مامضى من تنازل عن حقوقنا ونجتهد لدعمهم دفعنا ثمن ذلك منذ سنوات حيث غالبيه قرارات الاتحاد الاسيوي على مستوى الانديه والمنتخبات ضدنا واخرها المجلس الاولمبي الاسيوي يساند قطر ضدنا كفا كفا كفا الوطن فوق الجميع لانقبل هضم حقوقه ونحن الدوله الكبرى بالخليح وهاولاء الاقزام يتلاعبون بنا ؟؟؟؟؟
زاير الشمالي
حمدالله مطرود من منتخب بلاده المغرب لسوء اخلاقه وافتعال المشاكل مع زملاءة وانت بدال ماتنتقد الخطأ جاي تدافع وتذكر بأحداث يمكن راويها لك احد من كبار السن او ان عمرك تجاوز الخمسين سنة
زعيم اااسيا
مطرود اسيا اكيد النصر الي جلده الايراني الي خلهم يرجعون للرياض واقرب مكتبه ويشترون ملف علاقي ومن مكتب محامي الى مكتب محامي يبغون اي قضيه يكسبونها ولكن فالاخير رد عليهم محكمه الكاس قحتراما لجارك الهلال بطل نسخه الماضيه برميها فالارض وانت اخذها والحق اهلك حركات الاقزام خله بينك وبين جماهيرك
نادر
الف مبروك فوز النصر
زعيم اااسيا
تخيل الدلوخ النصراويه القواطي يسقطون على الهلال انه مطرود اسيا وهو محققه ٧ مرات وفقرهم لم يحققها والاخيره جلدهم الليرانين جلد خلهم يتنقلون من مكتب الى مكتب بملف علاقي عشان يكسبون قضيه فاشله مثل فريقهم

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