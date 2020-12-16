بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الفتح بمشاركة المعيوف 

طلال الغامدي (صدى):
أنهى فريق نادي الهلال تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة ضيفه الفتح، مساء الغد، فيما ركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.
وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل "، كما طبق المدير الفني " رازفان لوشيسكو " التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة عل كامل الملعب.
وأوضحت الفحوصات إصابة اللاعب " متعب المفرج " في العضلة الخلفية، كما تواجد هتان باهبري في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي نظير شعوره بآلام في مفصل القدم.
وأجرى عبدالله المعيوف مرانا لياقيا باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، فيما دخل اللاعبون المعسكر فور نهاية المران لمقر النادي تأهبا لخوض مواجهة الغد.