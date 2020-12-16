عبدالله بن زنان يهاجم النصر وفيتوريا:" فوضى فنية وإدارية "

طلال الغامدي (صدى):
علق المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، على فوز النصر على الرائد، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال " بن زنان ":" ألف مبروك للنصر وجماهيره، مباراة فنياً وإدارياً تعكس حال النصر منذ فترة، كل مايظهر على السطح جزء مما يحدث في النادي ".
وأضاف " بن زنان ":" مدرب يدير ظهره لكل شيء وهذا جزء من عمله، وفوضى فنية وإدارية كبيرة "، لافتا:" ومن لا يحترم شعار النادي ويعتذر للكيان وجماهيره ويلتزم وينضبط فالرحيل ألزم فالكيان أكبر من الجميع ".
وكان فريق نادي النصر فاز على نظيره الرائد بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، علي ملعب الملك فهد الدولي، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأحرز اللاعب أيمن يحيي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 21، بينما سجل اللاعب سامي النجعي الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 67.