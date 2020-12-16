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عبدالله بن زنان يهاجم النصر وفيتوريا:" فوضى فنية وإدارية "

Time منذ ساعة
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عبدالله بن زنان يهاجم النصر وفيتوريا:" فوضى فنية وإدارية "

طلال الغامدي (صدى):
علق المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، على فوز النصر على الرائد، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال " بن زنان ":" ألف مبروك للنصر وجماهيره، مباراة فنياً وإدارياً تعكس حال النصر منذ فترة، كل مايظهر على السطح جزء مما يحدث في النادي ".

وأضاف " بن زنان ":" مدرب يدير ظهره لكل شيء وهذا جزء من عمله، وفوضى فنية وإدارية كبيرة "، لافتا:" ومن لا يحترم شعار النادي ويعتذر للكيان وجماهيره ويلتزم وينضبط فالرحيل ألزم فالكيان أكبر من الجميع ".

 

وكان فريق نادي النصر فاز على نظيره الرائد بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، علي ملعب الملك فهد الدولي، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وأحرز اللاعب أيمن يحيي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 21، بينما سجل اللاعب سامي النجعي الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 67.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
كما توقعنا الشله المعروفه بالمجلس الاسيوي منحت قطر التنظيم لدوره 2030 وللترضيه اعطو السعوديه تنظيم دوره 3034 وقلنا هل تغيد حسباتنا ونغير سياساتنا الرياضيه ونبني طاقات سعوديه مؤهله للمنافسه على جميع المناصب القياديه بالاتحادات الخليجيه والاسيويه والدوليه ولا نتركها لمرشحي دويلات الخليج كفى مامضى من تنازل عن حقوقنا ونجتهد لدعمهم دفعنا ثمن ذلك منذ سنوات حيث غالبيه قرارات الاتحاد الاسيوي على مستوى الانديه والمنتخبات ضدنا واخرها المجلس الاولمبي الاسيوي يساند قطر ضدنا كفا كفا كفا الوطن فوق الجميع لانقبل هضم حقوقه ونحن الدوله الكبرى بالخليح وهاولاء الاقزام يتلاعبون بنا ؟؟؟؟؟
زاير الشمالي
حمدالله مطرود من منتخب بلاده المغرب لسوء اخلاقه وافتعال المشاكل مع زملاءة وانت بدال ماتنتقد الخطأ جاي تدافع وتذكر بأحداث يمكن راويها لك احد من كبار السن او ان عمرك تجاوز الخمسين سنة
زعيم اااسيا
مطرود اسيا اكيد النصر الي جلده الايراني الي خلهم يرجعون للرياض واقرب مكتبه ويشترون ملف علاقي ومن مكتب محامي الى مكتب محامي يبغون اي قضيه يكسبونها ولكن فالاخير رد عليهم محكمه الكاس قحتراما لجارك الهلال بطل نسخه الماضيه برميها فالارض وانت اخذها والحق اهلك حركات الاقزام خله بينك وبين جماهيرك
نادر
الف مبروك فوز النصر
زعيم اااسيا
تخيل الدلوخ النصراويه القواطي يسقطون على الهلال انه مطرود اسيا وهو محققه ٧ مرات وفقرهم لم يحققها والاخيره جلدهم الليرانين جلد خلهم يتنقلون من مكتب الى مكتب بملف علاقي عشان يكسبون قضيه فاشله مثل فريقهم

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