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المريسل يشن هجومًا لاذعًا على حمدالله بعد الاشتباك مع سلطان الغنام:" لن تمر مرور الكرام " 

Time منذ 47 دقيقة
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المريسل يشن هجومًا لاذعًا على حمدالله بعد الاشتباك مع سلطان الغنام:" لن تمر مرور الكرام " 

طلال الغامدي (صدى):
شن الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، هجومًا لاذعًا على لاعب النصر عبدالرازق حمدالله بسبب اشتباكه بالأيدي مع اللاعب سلطان الغنام خلال مباراة النصر والرائد، اليوم الأربعاء.

وقال " المريسل ":" يبدو بأن ‎عبدالرزاق حمدالله نسي نفسه و ونسي أنه يلعب في نادي كبير اسمه ‎النصر، يجب أن لا تمر هذه الحالة مرور الكرام ".

وأوضح " المريسل ":" النصر أكبر منه و من لاعبين كثر مثله، هذا تمرد واضح "، مضيفا:" لو كنت مكان فيتوريا لأجريت تغير له فوراً بسحبه ".

وكان مقطع فيديو، وثق الاشتباك الذي وقع  بين الثنائي عبدالرزاق حمدالله و سلطان الغنام، خلال مباراة النصر والرائد، اليوم الأربعاء، حيث ظهر في الفيديو مشادة كلامية بين اللاعبين، حيث وصلت بينهم إلى الاشتباك بالإيدي.

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أحدث التعليقات

نوخذة بن لحدان
حمد الله يبحث عن الرحيل عن النصر أجزم بأن هناك أتصالأت وشي يدور بالخفاء بين حمد الله وناس يعلم بهم الله احذروهم النصر في خطر لا تنتظرون أن يحدث ما حدث للاتفاق والاتحاد كسر الإصبع أهون من كسر الظهر اللهم اني بلغت فشهد ، ،
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
مكثره من الفلفل ...
الغامدي جدة
مين يعيش و مين يموت 2034
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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