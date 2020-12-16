المريسل يشن هجومًا لاذعًا على حمدالله بعد الاشتباك مع سلطان الغنام:" لن تمر مرور الكرام " 

طلال الغامدي (صدى):
شن الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، هجومًا لاذعًا على لاعب النصر عبدالرازق حمدالله بسبب اشتباكه بالأيدي مع اللاعب سلطان الغنام خلال مباراة النصر والرائد، اليوم الأربعاء.
وقال " المريسل ":" يبدو بأن عبدالرزاق حمدالله نسي نفسه و ونسي أنه يلعب في نادي كبير اسمه النصر، يجب أن لا تمر هذه الحالة مرور الكرام ".
وأوضح " المريسل ":" النصر أكبر منه و من لاعبين كثر مثله، هذا تمرد واضح "، مضيفا:" لو كنت مكان فيتوريا لأجريت تغير له فوراً بسحبه ".
وكان مقطع فيديو، وثق الاشتباك الذي وقع بين الثنائي عبدالرزاق حمدالله و سلطان الغنام، خلال مباراة النصر والرائد، اليوم الأربعاء، حيث ظهر في الفيديو مشادة كلامية بين اللاعبين، حيث وصلت بينهم إلى الاشتباك بالإيدي.