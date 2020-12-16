مختص: سيكون لكل دولة شبكة "إنترنت" خاصة بها

عادل الحربي (صدى):
أكد مختص في الإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، على أن سيكون في المستقبل القريب لكل دولة شبكة "إنترنت" خاصة فيها من أجل حماية المعلومات من السرقة والفساد.
وقال المختص لقناة " الإخبارية " إن المجتمع الغربي أول من بدأ تشريع قوانين لضبط حرية الرأي والتعبير على الانترنت.
وأضاف : الاتحاد الأوروبي كشف عن مسودة قواعد مشددة تستهدف شركات تكنولوجيا عملاقة ،على غرار "غوغل وأمازون وفيسبوك"، الذين ترى بروكسل في سلطتها، "تهديداً للمنافسة وحتى للديموقراطية".
وتابع أن التشريع المرتقب يمكن أن ينص على أن تدفع كبرى شركات الانترنت، ما يصل إلى 10 بالمئة من حجم المبيعات في الاتحاد الأوروبي".
ويذكر ان القانون يقترح حظر تلك الشركات من سوق الاتحاد الأوروبي "في حال ارتكاب خروقات خطيرة ومتكررة للقانون، تعرض أمن المواطنين الأوروبيين للخطر".