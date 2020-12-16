بالفيديو.. حارس مرمى القادسية:" انتظروا عودتي أمام الهلال " 

طلال الغامدي (صدى):
علق حارس مرمى فريق القادسية، فيصل مسرحي، على فوز فريقه على الشباب بهدف نظيف، ليتأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.
وقال " مسرحي " خلال تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:" بطولات الكأس طموح مشروع لكل الأندية، وانتظروا عودتي أمام الهلال ".
وأضاف " مسرحي ":" كنا نستحق الفوز في مباراة اليوم، والفريق قادر للوصول لمراحل بعيدة "، متابعا:" هتشوفنا بالنهائي ".
وكان فريق نادي القادسية قهر ضيفه الشباب بهدف نظيف، ليتأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.
و تمكن لاعب القادسية حسن العمري من تسجيل هدف الفوز لفريقه عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 89.