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بالفيديو.. القادسية يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. القادسية يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق نادي القادسية على ضيفه الشباب بنتيجة " 1-صفر "، ليتأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

 

وتفوق القادسية على الشباب هذا الموسم، بعدما كرر فوزه عليه للمرة الثانية، بعدما ألحق به الخسارة الأولى قبل أسبوعين، على الرغم من سيطرة الشباب في أغلب فترات المباراة، إلا أنها كانت سيطرة سلبية حيث إن القادسية قدّم أداءً تكتيكياً مميزاً.

و تمكن لاعب القادسية حسن العمري من تسجيل هدف الفوز لفريقه عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 89.

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أحدث التعليقات

ابومحمد2
ماجد نسخت العنوان الخطأ
الملل5
وش اسم الدكتور مثل اسم اووراني
الملل5
مثل شهادة بعض تخصصات. الجامعه ما منها فايدة
الملل5
وممكن يكون رقاصة
abdul
انسلخوا من دينهم وتعاليم كتابهم كما تنسلخ الحية من جلدها . والله غالب على أمره .

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