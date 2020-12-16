بالفيديو.. القادسية يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق نادي القادسية على ضيفه الشباب بنتيجة " 1-صفر "، ليتأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.
وتفوق القادسية على الشباب هذا الموسم، بعدما كرر فوزه عليه للمرة الثانية، بعدما ألحق به الخسارة الأولى قبل أسبوعين، على الرغم من سيطرة الشباب في أغلب فترات المباراة، إلا أنها كانت سيطرة سلبية حيث إن القادسية قدّم أداءً تكتيكياً مميزاً.
و تمكن لاعب القادسية حسن العمري من تسجيل هدف الفوز لفريقه عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 89.