الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. حادث مروري يحول نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في ‎حفرالباطن

Time منذ ساعة
Views 2717
Comment 1
شاهد.. حادث مروري يحول نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في ‎حفرالباطن

حفرالباطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو حادث مروري حول نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في ‎حفرالباطن، حيث راح جميع الأفراد ضحية السرعة الجنونية، وانفجار إطار السيارة.

وبدا في مقطع الفيديو الذي بثته الإخبارية كيف تحولت سيارة الأسرة إلى حطام مدمر جراء الحادث؛ حيث ظهرت عبارة داخل السيارة تقول: كل همي عين أمي ما تضايق، وهي عبارة تحمل في طياتها معاني البر والحب، وتحتاج إلى تطبيق ذلك على أرض الواقع، فعين الأم الممتلئة شوقًا باتت حزينة باكية، وفؤادها الذي يحتوي أصبح فارغًا منكسرًا.

وبحسب الفيديو، تبين أن المركبة كان يقودها شاب أنهى مهام عمله، وكان عائدًا إلى منزله، بينما كانت هناك أسرة ذاهبة للتنزه والاستمتاع، وفي أجزاء من الثانية تغير كل شيء؛ حيث انفجر إطار مركبة الشاب وانحرفت عن مسارها لتنفجر بعدها آهات الأسى والدموع، بعد أن سقط الجميع كبارًا وصغارًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابومحمد2
ماجد نسخت العنوان الخطأ
الملل5
وش اسم الدكتور مثل اسم اووراني
الملل5
مثل شهادة بعض تخصصات. الجامعه ما منها فايدة
الملل5
وممكن يكون رقاصة
abdul
انسلخوا من دينهم وتعاليم كتابهم كما تنسلخ الحية من جلدها . والله غالب على أمره .

أخر الأخبار

دنيا بطمة تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدة حلا الترك " فيديو " 
دنيا بطمة تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدة حلا الترك " فيديو " 
Time منذ 5 دقائق Views 63
مختص: سيكون لكل دولة شبكة "إنترنت" خاصة بها
مختص: سيكون لكل دولة شبكة "إنترنت" خاصة بها
Time منذ 27 دقيقة Views 1434
بالفيديو.. حارس مرمى القادسية:" انتظروا عودتي أمام الهلال " 
بالفيديو.. حارس مرمى القادسية:" انتظروا عودتي أمام الهلال " 
Time منذ 37 دقيقة Views 1454
العروس تأخرت عليهم في الحناء ليلة الزفاف
العروس تأخرت عليهم في الحناء ليلة الزفاف
Time منذ 43 دقيقة Views 383
ردة فعل حكم مساعد في مباراة كرة قدم نسائية
ردة فعل حكم مساعد في مباراة كرة قدم نسائية
Time منذ 44 دقيقة Views 310
من أخطر الوظائف في العالم
من أخطر الوظائف في العالم
Time منذ 44 دقيقة Views 315
بالفيديو.لحظة تفريغ أول شحنة من لقاح “فايزر” لعلاج “كورونا”
بالفيديو.لحظة تفريغ أول شحنة من لقاح “فايزر” لعلاج “كورونا”
Time منذ 59 دقيقة Views 2094
شاهد.. ضبط مواطنة ووافدة تورطتا في إيواء عمالة منزلية بالرياض
شاهد.. ضبط مواطنة ووافدة تورطتا في إيواء عمالة منزلية بالرياض
Time منذ ساعة Views 1814
بالفيديو.. القادسية يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
بالفيديو.. القادسية يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
Time منذ ساعة Views 1789
شاهد.. حادث مروري يحول نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في ‎حفرالباطن
شاهد.. حادث مروري يحول نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في ‎حفرالباطن
Time منذ ساعة Views 2717