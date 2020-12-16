شاهد.. حادث مروري يحول نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في ‎حفرالباطن

حفرالباطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو حادث مروري حول نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في حفرالباطن، حيث راح جميع الأفراد ضحية السرعة الجنونية، وانفجار إطار السيارة.
وبدا في مقطع الفيديو الذي بثته الإخبارية كيف تحولت سيارة الأسرة إلى حطام مدمر جراء الحادث؛ حيث ظهرت عبارة داخل السيارة تقول: كل همي عين أمي ما تضايق، وهي عبارة تحمل في طياتها معاني البر والحب، وتحتاج إلى تطبيق ذلك على أرض الواقع، فعين الأم الممتلئة شوقًا باتت حزينة باكية، وفؤادها الذي يحتوي أصبح فارغًا منكسرًا.
وبحسب الفيديو، تبين أن المركبة كان يقودها شاب أنهى مهام عمله، وكان عائدًا إلى منزله، بينما كانت هناك أسرة ذاهبة للتنزه والاستمتاع، وفي أجزاء من الثانية تغير كل شيء؛ حيث انفجر إطار مركبة الشاب وانحرفت عن مسارها لتنفجر بعدها آهات الأسى والدموع، بعد أن سقط الجميع كبارًا وصغارًا.