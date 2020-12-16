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بالفيديو..العثيمين : الإسلام هوية دينية وليست هوية سياسية

Time منذ 5 دقائق
Views 1126
بالفيديو..العثيمين : الإسلام هوية دينية وليست هوية سياسية

علي القحطاني (صدى):
أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين، على أهمية توعية مسلمي العالم بضرورة التسامح وقبول الآخر.

وقال العثيمين لقناة "الإخبارية"، أن المسلم يجب أن يعرف ضرورة التعايش وعدم الانعزالية والانخراط والاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه.

وأشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين الإسلام وبين الثقافة والفنون والآداب، موضحًا أنه من الممكن أن يكون المسلم عالماً أو فناناً أو شاعراً؛ فالإسلام لا يتناقض مع هذه الأدوار.

وأكد على أن الأنظمة التي تدعي الإسلام لأهداف سياسية، ليس لهم أهمية لأن عددهم قليل وليس لهم تأثير على المسلمين، مضيفًا أن الإسلام هوية دينية وليست هوية سياسية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي يا ناكرة المعرووف ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. رجل شجاع وواعي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..
ابوبدر
انت مشيت وراء بعض الجماهير اللي حرضتك للتشجيع ضدنادي النصر وحمستك بزيادة وانت شربت المقلب وصرت تسوي مشاكل ولا احد سلم منك... احترم نفسك كمدرب وابعد عن المشاكل واختلاقها والكل راح يحترمك. بس خلاص ما عاد ينفع
كأس الدهاق 彡
الله المستعان

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