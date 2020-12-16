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بالفيديو.. مدرب ضمك:" الحكم لم يحترمني وحسبي الله ونعم الوكيل " 

Time منذ 23 دقيقة
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بالفيديو.. مدرب ضمك:" الحكم لم يحترمني وحسبي الله ونعم الوكيل " 

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب ضمك نور الدين بن زكري، على خسارة فريقه أمام التعاون، قائلا:" بسبب أنني طلبت من الحكم  تفسير إعطاء وقت بدل ضائع بأربع دقائق منحني الكارت الأصفر ".

وأضاف " بن زكري " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" الحكم لم يحترمني، والفرصة اليوم أتيحت للحكم السعودي،  و حسبي الله ونعم الوكيل ".

 

وكان نادي التعاون، تأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2020-2021، بعد الفوز على ضمك، بهدفين لواحد.

وتقدم التعاون، بهدف على ضمك،  في الدقيقة الثانية، عن طريق محترفه المتألق سيدريك أميسي، وأضاف الهدف الثاني، بواسطة مهاجمه الكاميروني، لياندر تاوامبا، قبل النهاية بـ14 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه التعاون، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021، المتأهل من مباراة القادسية والشباب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي يا ناكرة المعرووف ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. رجل شجاع وواعي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..
ابوبدر
انت مشيت وراء بعض الجماهير اللي حرضتك للتشجيع ضدنادي النصر وحمستك بزيادة وانت شربت المقلب وصرت تسوي مشاكل ولا احد سلم منك... احترم نفسك كمدرب وابعد عن المشاكل واختلاقها والكل راح يحترمك. بس خلاص ما عاد ينفع
كأس الدهاق 彡
الله المستعان

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