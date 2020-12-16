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بالفيديو.." الصحة " تُعلن عن موعد بدء التطعيم بلقاح ‎كورونا 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1838
بالفيديو.." الصحة " تُعلن عن موعد بدء التطعيم بلقاح ‎كورونا 

الرياض (صدى):
قالت وزارة الصحة إن التطعيم بلقاح ‎كورونا سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن التركيز في المرحلة الأولى على المناطق الرئيسية في ‎المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المملكة من أول 3 دول في العالم التي تبدأ تطعيم فعلي بهذا اللقاح، مبينا:"  سيكون الهدف الرئيسي من التطعيم باللقاح هو تغطية أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وسيكون هناك تركيز على الفئات المعرضة أكثر للمرض  ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأربعاء، عن تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 199 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 351,192 حالة، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6080 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي يا ناكرة المعرووف ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. رجل شجاع وواعي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..
ابوبدر
انت مشيت وراء بعض الجماهير اللي حرضتك للتشجيع ضدنادي النصر وحمستك بزيادة وانت شربت المقلب وصرت تسوي مشاكل ولا احد سلم منك... احترم نفسك كمدرب وابعد عن المشاكل واختلاقها والكل راح يحترمك. بس خلاص ما عاد ينفع
كأس الدهاق 彡
الله المستعان

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