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بالفيديو..تفاصيل مبادرة " الطريق الآمن" بين الدمام والأحساء

Time منذ دقيقتين
Views 1102
بالفيديو..تفاصيل مبادرة " الطريق الآمن" بين الدمام والأحساء

الدمام (صدى):
كشف أمين عام لجنة السلامة المرورية المهندس عبدالله الراجحي، تفاصيل مبادرة الطریق الآمن التي تعتزم اللجنة تنفیذھا بعد اعتمادھا من سمو أمیر المنطقة الشرقیة.

 

وقال الراجحي لقناة " الإخبارية " المبادرة عبارة عن جزء من الطريق يكون فيه الحوادث والهدف منه تقليل الحوادث والتي ينتج عنها الحالات الخطيرة.

وأضاف : اختارنا الطريق الآمن بين الدمام والأحساء، والهدف منها خفض الحوادث والوافيات، وتحسين الهندسة بهذا الطريق والضبط المروري في هذه المواقع وكذلك الاستجابة والوعي عند العامة.

وتابع أنهخلال السنوات الأربعة الماضية، مايفوق 80 وفاة و100 إصابة بليغة، 120ألف مركبة تمر بهذه الطريق يوميًا لذلك تم اختيار هذا الطريق.

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أحدث التعليقات

ابو شبيب
والله ما فيكم خير للمواطن الا من رحم ربي ولا منكم فايده اكل ومرعى وقلة صنعه
خالد
صوروني وانا ابوس رجلينها هههههه البر افعال مو اقوال وصور وخرابيط
المتوكل على الله
صدقت ماهو ٣ مواسم يصارع الهبوط للدرجه الأولى مثل فريقك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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