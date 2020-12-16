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خطوات بسيطة لكتم صوت مكالمات واتساب على أجهزة الأندرويد

Time منذ ساعة
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خطوات بسيطة لكتم صوت مكالمات واتساب على أجهزة الأندرويد

وكالات (صدى):
فاجأ تطبيق WhatsApp عملائه خطوات بسيطة لكتم صوت مكالمات WhatsApp على أجهزة الأندرويد، حيث يمكن لأي شخص الاتصال بك سواء من خلال مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية طالما كان لديه رقمك ولا يمكنك إلغاء هذه الخاصية أبدًا من على تطبيق الرسائل الفورية.

وتضمنت خطوات كتم صوت مكالمات WhatsApp على أجهزة الأندرويد: افتح تطبيق واتساب على هاتفك، انقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى، داخل قائمة الخيارات اختر الإعدادات Settings ،ثم اختر الإشعارات Notifications.

وتشمل الخطوات: بعد ذلك مرر لأسفل إلى قسم المكالمات Calls وانقر على نغمة الرنين Ringtone واختر لا شيء None من القائمة المقترحة أمامك وذلك لإيقاف تشغيل نغمة الرنين لمكالمات واتساب، بعد ذلك، انقر على خيار الاهتزاز Vibrate وبدله إلى إيقاف Off.

 

وبعد ذلك توجه إلى الإشعارات المخصصة Custom Notifications، وضمن قسم إشعارات المكالمات Call Notifications في أسفل الصفحة، عيّن نغمة الرنين على بلا مع إيقاف الاهتزاز.

عند القيام بذلك، سيتم كتم إشعارات المكالمات الواردة من هذا الشخص، بينما ستستمر المكالمات من بقية جهات الاتصال الخاصة بك في الرنين على هاتفك كالمعتاد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقبي يا ناكرة المعرووف ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. رجل شجاع وواعي ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهاا ..
ابوبدر
انت مشيت وراء بعض الجماهير اللي حرضتك للتشجيع ضدنادي النصر وحمستك بزيادة وانت شربت المقلب وصرت تسوي مشاكل ولا احد سلم منك... احترم نفسك كمدرب وابعد عن المشاكل واختلاقها والكل راح يحترمك. بس خلاص ما عاد ينفع
كأس الدهاق 彡
الله المستعان

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