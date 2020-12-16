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البيت الأبيض يدافع عن" ميلانيا ترامب" بعد واقعة نزع الكمامة

Time منذ 35 دقيقة
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البيت الأبيض يدافع عن" ميلانيا ترامب" بعد واقعة نزع الكمامة

واشنطن (صدى):
دافع البيت الأبيض، مؤخرا، عن السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بعدما قامت بنزع الكمامة وهي داخل مستشفى للأطفال حتى تقرأ كتابا بصوت مرتفع، من أجل تسليتهم

و زارت ميلانيا مستشفى في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، من أجل لقاء الموظفين والمرضى، قائلة إن هذا النشاط مفضل لديها خلال موسم العطلة.

وتعرضت ميلانيا للانتقادات بسبب ما اعتُبر خرقا لبروتوكول وباء “كوفيد 19″، لأنها أزالت الكمامة حتى تقرأ بعض القصص أمام الأطفال.

وأوضح البيت الأبيض أن ميلانيا احترمت البروتوكول الصحي الموصى به في العاصمة واشنطن، مضيفًا أن من يلقي كلمة أو خطابا وهو على بعد 1.8 متر من الآخرين لا يحتاج، إلى ارتداء الكمامة لأنه متباعد بالفعل مع الآخرين.

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أحدث التعليقات

ابو شبيب
والله ما فيكم خير للمواطن الا من رحم ربي ولا منكم فايده اكل ومرعى وقلة صنعه
خالد
صوروني وانا ابوس رجلينها هههههه البر افعال مو اقوال وصور وخرابيط
المتوكل على الله
صدقت ماهو ٣ مواسم يصارع الهبوط للدرجه الأولى مثل فريقك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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