شاهد.. تصريح مثير من وزير الرياضة بشأن رؤية ولي العهد 2030 

ماجد محمد (صدى):
تحدث سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن رؤية سمو ولي العهد 2030، قائلا:" رؤية سمو ولي العهد 2030 هي من فتحت المجال للتوسع و خوض المملكة للمجال الرياضي و الترفيهي و الثقافي ".
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:" رؤية ولي العهد أعطت الفرصة للجهات المعنية أن تستضيف فعاليات مثل الأسياد و غيرها ".
وتقدم وزير الرياضة، بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لاستضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034، مبينا:" لدينا متسع من الوقت لإستضافة الكثير من الفعاليات، ونعد الجميع بأفضل استضافة ".
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجه في تصريحات سابقة رئيس اللجنة الأولمبية العربية، رسالة رائعة أمام اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثون للمجلس الأولمبي الآسيوي.
وتتنافس المملكة وقطر، على استضافة دورة الألعاب الآسيوية "آسياد 2030"، حيث سيتم التصويت رسميًا، اليوم الأربعاء، على الدولة الفائزة.
وقال الفيصل: " نتعهد أمامكم في ملف الرياض 2030، بترجمة رؤيتنا الطموحة، إلى واقع، خلال هذا العقد"، مضيفا:" المملكة ستقوم بدورها الكامل، لترك بصمة خالدة في دورة الألعاب الآسيوية ".