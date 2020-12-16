الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. تصريح مثير من وزير الرياضة بشأن رؤية ولي العهد 2030 

Time منذ 48 دقيقة
Views 2038
Comment 2
شاهد.. تصريح مثير من وزير الرياضة بشأن رؤية ولي العهد 2030 

ماجد محمد (صدى):
تحدث سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن رؤية سمو ولي العهد 2030، قائلا:" رؤية سمو ولي العهد 2030 هي من فتحت المجال للتوسع و خوض المملكة للمجال الرياضي و الترفيهي و الثقافي ".

 

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:" رؤية ولي العهد أعطت الفرصة للجهات المعنية أن تستضيف فعاليات مثل الأسياد و غيرها ".

 

‏وتقدم وزير الرياضة، بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لاستضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034، مبينا:" لدينا متسع من الوقت لإستضافة الكثير من الفعاليات، ونعد الجميع بأفضل استضافة ".

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجه في تصريحات سابقة رئيس اللجنة الأولمبية العربية، رسالة رائعة أمام اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثون للمجلس الأولمبي الآسيوي.

 

وتتنافس المملكة وقطر، على استضافة دورة الألعاب الآسيوية "آسياد 2030"، حيث سيتم التصويت رسميًا، اليوم الأربعاء، على الدولة الفائزة.

وقال الفيصل: " نتعهد أمامكم في ملف الرياض 2030، بترجمة رؤيتنا الطموحة، إلى واقع، خلال هذا العقد"، مضيفا:" المملكة ستقوم بدورها الكامل، لترك بصمة خالدة في دورة الألعاب الآسيوية ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو شبيب
والله ما فيكم خير للمواطن الا من رحم ربي ولا منكم فايده اكل ومرعى وقلة صنعه
خالد
صوروني وانا ابوس رجلينها هههههه البر افعال مو اقوال وصور وخرابيط
المتوكل على الله
صدقت ماهو ٣ مواسم يصارع الهبوط للدرجه الأولى مثل فريقك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

بالفيديو..تفاصيل مبادرة " الطريق الآمن" بين الدمام والأحساء
بالفيديو..تفاصيل مبادرة " الطريق الآمن" بين الدمام والأحساء
Time منذ دقيقتين Views 1075
فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية
فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية
Time منذ 25 دقيقة Views 1446
ميليشيا الحوثي تطلق مقذوفا عسكريا على قرية حدودية دون إصابات
ميليشيا الحوثي تطلق مقذوفا عسكريا على قرية حدودية دون إصابات
Time منذ 30 دقيقة Views 1316
البيت الأبيض يدافع عن" ميلانيا ترامب" بعد واقعة نزع الكمامة
البيت الأبيض يدافع عن" ميلانيا ترامب" بعد واقعة نزع الكمامة
Time منذ 34 دقيقة Views 1399
السيسي: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري
السيسي: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري
Time منذ 45 دقيقة Views 1457
شاهد.. تصريح مثير من وزير الرياضة بشأن رؤية ولي العهد 2030 
شاهد.. تصريح مثير من وزير الرياضة بشأن رؤية ولي العهد 2030 
Time منذ 48 دقيقة Views 2038
التحقيق مع جراح أجرى عملية تكميم لشاب بجدة
التحقيق مع جراح أجرى عملية تكميم لشاب بجدة
Time منذ ساعة Views 2106
امرأة تقتحم نادي رياضي بسيارتها
امرأة تقتحم نادي رياضي بسيارتها
Time منذ ساعة Views 364
معوض خير
معوض خير
Time منذ ساعة Views 346
تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
Time منذ ساعة Views 284