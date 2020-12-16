القبض على شخصين تورطا بخطف وافد في الرياض " فيديو "

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض من القبض على شخصين من الجنسية البنجلاديشية بعد أن قاما بخطف وافد من بني جلدتهم، والتواصل مع أسرهم في بلاده وطلب فدية قدرها 10 الاف ريال مقابل إطلاق سراحه.
وكانت شرطة الرياض ضبطت أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر.
وأوضحت أن المقبوض عليهم تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو عل حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة 184 رأساً من الأغنام، تقدر قيمتها بحوالي 360,000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.