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رئيس بوليفيا السابق يتعرض للضرب بالكراسي من الجمهور 

Time منذ ساعة
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رئيس بوليفيا السابق يتعرض للضرب بالكراسي من الجمهور 

لاباز (صدى):
أظهر مقطع فيديو رجل يضرب رئيس بوليفيا السابق، إيفو موراليس، بالكرسي في رأسه خلال إحدى الفعاليات الانتخابية.

وبدا في المقطع " موراليس " جالسًا على خشبة المسرح في صالة ألعاب رياضية محلية مشهورة لدعم بيدرو غارسيا للحصول على مقعد حاكم مقاطعة سانتا كروز، لكن يبدو أنه لم يحظ بدعم مناصريه.

ورصد في المقطع  الجمهور  يلقي على " موراليس " كل ما وصلت إليه أيديهم بينما وقف الضباط في محاولة لتهدئة الحشد، بينما قام أحد الحاضرين برمي كرسي واحد على الأقل على رأس الرئيس السابق بينما شوهد آخرون في الحشد يحاولون تكرار الفعلة.

ووثق الفيديو اثنين من الحاضرين صعدا على المسرح، لكنهما أُجبرا على النزول على الفور، ومع ذلك، تمكن ثالث من الصعود إلى المنصة وهاجم موراليس بالكرسي.

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أحدث التعليقات

ابو شبيب
والله ما فيكم خير للمواطن الا من رحم ربي ولا منكم فايده اكل ومرعى وقلة صنعه
خالد
صوروني وانا ابوس رجلينها هههههه البر افعال مو اقوال وصور وخرابيط
المتوكل على الله
صدقت ماهو ٣ مواسم يصارع الهبوط للدرجه الأولى مثل فريقك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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