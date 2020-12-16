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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 61.81 نقطة ليقفل عند مستوى 8721.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 372 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بي سي آي, والأصيل, والفخارية, وحلواني إخوان, وينساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج, ونسيج, وساكو, وصناعة الورق, وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.07% .

فيما كانت أسهم شركات كيمانول, وزين السعودية، وسبكيم العالمية, وكيان السعودية, ومبكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المصافي, وفيبكو, والفخارية, وكيمانول، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 289.94 نقطة ليقفل عند مستوى 19978.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 166 ألف سهم تقاسمتها 538 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه ، وكلمة مجرمه قليله بحقهاا ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بدل التصوير دبغ الحياه الفطرية وهم يتصرفون او الشرطة
.M.
حتى هي منحطه مثله ليييش توافق تشتغل في الزنا المحرم يعني ماشاءالله عليهم حصلوا تذاكر مجانيه لنارر جهنم واو برافو عليهم😂
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الحمد لله
الهوراني
والله ودي تطبق الفترتين والتدريب على التسديد من مسافات بعيده خاصه عند تراجع الخصم للدفاع وقوميز اذا راح لمنطقة الخصم بطيء في الرجوع

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