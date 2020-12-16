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إنييستا مهدد بالاعتزال بسبب الإصابة

Time منذ ساعة
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إنييستا مهدد بالاعتزال بسبب الإصابة

وكالات (صدى):
كشف نادي فيسل كوبي الياباني، عن إصابة نجمه الإسباني أندريس، قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا ضد سون سامسونج يوم الخميس الماضي.

وأوضح فيسيل كوبي، أن مدة غياب اللاعب، الذي اجرى عملية جراحية في مدينة برشلونة يوم أمس الثلاثاء، هي 4 أشهر؛ حيث أصبح صاحب الـ36 عامًا مهدد الآن بالابتعاد نهائيا عن الملاعب، نظرًا إلي حجم الإصابة وتقدم اللاعب في العمر، وهو ما يجعل احتمالية عودته للملاعب مهددة.

وكان إنييستا قد غاب عن مباراة فريقه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وهو اللقاء الذي خسر فيه الفريق الياباني بهدفين لهدف أمام أولسن هيونداي الكوري الجنوبي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه ، وكلمة مجرمه قليله بحقهاا ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بدل التصوير دبغ الحياه الفطرية وهم يتصرفون او الشرطة
.M.
حتى هي منحطه مثله ليييش توافق تشتغل في الزنا المحرم يعني ماشاءالله عليهم حصلوا تذاكر مجانيه لنارر جهنم واو برافو عليهم😂
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الحمد لله
الهوراني
والله ودي تطبق الفترتين والتدريب على التسديد من مسافات بعيده خاصه عند تراجع الخصم للدفاع وقوميز اذا راح لمنطقة الخصم بطيء في الرجوع

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