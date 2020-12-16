إنييستا مهدد بالاعتزال بسبب الإصابة

وكالات (صدى):
كشف نادي فيسل كوبي الياباني، عن إصابة نجمه الإسباني أندريس، قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا ضد سون سامسونج يوم الخميس الماضي.
وأوضح فيسيل كوبي، أن مدة غياب اللاعب، الذي اجرى عملية جراحية في مدينة برشلونة يوم أمس الثلاثاء، هي 4 أشهر؛ حيث أصبح صاحب الـ36 عامًا مهدد الآن بالابتعاد نهائيا عن الملاعب، نظرًا إلي حجم الإصابة وتقدم اللاعب في العمر، وهو ما يجعل احتمالية عودته للملاعب مهددة.
وكان إنييستا قد غاب عن مباراة فريقه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وهو اللقاء الذي خسر فيه الفريق الياباني بهدفين لهدف أمام أولسن هيونداي الكوري الجنوبي.