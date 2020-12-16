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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ 6 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، بيننا ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه ، وكلمة مجرمه قليله بحقهاا ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بدل التصوير دبغ الحياه الفطرية وهم يتصرفون او الشرطة
.M.
حتى هي منحطه مثله ليييش توافق تشتغل في الزنا المحرم يعني ماشاءالله عليهم حصلوا تذاكر مجانيه لنارر جهنم واو برافو عليهم😂
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الحمد لله
الهوراني
والله ودي تطبق الفترتين والتدريب على التسديد من مسافات بعيده خاصه عند تراجع الخصم للدفاع وقوميز اذا راح لمنطقة الخصم بطيء في الرجوع

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