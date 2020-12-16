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صورة جميلة لشاب يعمل في إعداد الخبز منذ 73 عام

Time منذ 54 دقيقة
Views 903
Comment 3
صورة جميلة لشاب يعمل في إعداد الخبز منذ 73 عام

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أحدث التعليقات

عسير
يارب تكليف احد الأمراء وكيلا لامارة منطقة عسير وبإذن الله يفرحنا أميرنا المحبوب بذلك قريبا.. ال سعود أدامهم الله هم والله أهل العدل
.M.
وكم الراتب 🌚💔 هههخخ معظم الوظائف إلي تعلن بلمواقع الإلكترونية جداً جداً غبية يضعون شروط تعجيزية لسعودي ومعظمها زي كذا بكالوريوس +شهادة انجليزي +خبرة فلانية+وووووالخ... وش هذا 😂💔 والراتب في الأخير م يعيش الآدمي المسكين ومعظم أصلاً العاطلين عن العمل هم من ذوي الشهادات العلمية من تحت ثانوي فقط 😅🤦🏻‍♂️ يعني وش تبغى عقول مخترعين روبوتات يعني 😳😆
ا
هذا محامي الحريم الفاشل المفروض شطبه من المحاماه هذا قذر
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
برق امصحا
عز الله انكم ارهقتم خزينة الفريق....والسومة واضح في المباريات الأخيرة انه طفش منهم ...لكن اكيد انهم دسموا شاربه....مستحيل ثم مستحيل انه جدد بنفس المبلغ الضخم اللي كان ياخذه.....اكيد باضعاف اضعاف

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