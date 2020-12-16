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وظائف شاغرة للرجال والنساء بنادي الوحدة

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة للرجال والنساء بنادي الوحدة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح نادي الوحدة باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس للعمل بالنادي في مكة المكرمة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مصمم /مصممة منتجات / درجة البكالوريوس ، وخبرة لا تقل عن 6 أشهر ، إجادة التعامل مع برامج CAD ، 3D

2- أخصائي / أخصائية تسويق : بكالوريوس أو ما يعادله ، وخبرة لا تقل عن 6 أشهر .

3- وأكدت إدارة النادي أن التقديم للمواطنين أو المواطنات فقط ، وذلك بدءً من اليوم الأربعاء 1/5/1442هـ ، الموافق 16/ 12 / 2020 م ، وذلك حتى الإكتفاء من العدد المطلوب .

4- ويمكن التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي "مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد " :

[email protected]

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أحدث التعليقات

عسير
يارب تكليف احد الأمراء وكيلا لامارة منطقة عسير وبإذن الله يفرحنا أميرنا المحبوب بذلك قريبا.. ال سعود أدامهم الله هم والله أهل العدل
.M.
وكم الراتب 🌚💔 هههخخ معظم الوظائف إلي تعلن بلمواقع الإلكترونية جداً جداً غبية يضعون شروط تعجيزية لسعودي ومعظمها زي كذا بكالوريوس +شهادة انجليزي +خبرة فلانية+وووووالخ... وش هذا 😂💔 والراتب في الأخير م يعيش الآدمي المسكين ومعظم أصلاً العاطلين عن العمل هم من ذوي الشهادات العلمية من تحت ثانوي فقط 😅🤦🏻‍♂️ يعني وش تبغى عقول مخترعين روبوتات يعني 😳😆
ا
هذا محامي الحريم الفاشل المفروض شطبه من المحاماه هذا قذر
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
برق امصحا
عز الله انكم ارهقتم خزينة الفريق....والسومة واضح في المباريات الأخيرة انه طفش منهم ...لكن اكيد انهم دسموا شاربه....مستحيل ثم مستحيل انه جدد بنفس المبلغ الضخم اللي كان ياخذه.....اكيد باضعاف اضعاف

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