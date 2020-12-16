وظائف شاغرة للرجال والنساء بنادي الوحدة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح نادي الوحدة باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس للعمل بالنادي في مكة المكرمة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مصمم /مصممة منتجات / درجة البكالوريوس ، وخبرة لا تقل عن 6 أشهر ، إجادة التعامل مع برامج CAD ، 3D
2- أخصائي / أخصائية تسويق : بكالوريوس أو ما يعادله ، وخبرة لا تقل عن 6 أشهر .
3- وأكدت إدارة النادي أن التقديم للمواطنين أو المواطنات فقط ، وذلك بدءً من اليوم الأربعاء 1/5/1442هـ ، الموافق 16/ 12 / 2020 م ، وذلك حتى الإكتفاء من العدد المطلوب .
4- ويمكن التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي "مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد " :
[email protected]