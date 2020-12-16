الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
بالصور.. وفاة عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تسرب غاز بالرياض
منذ 5 دقائق
1166
الرياض (صدى):
شهد أحد محال قطع غيار التبريد والتكييف في حي العليا بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، حادث تسرب غاز.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث تسرب الغاز، الذي نتج عنه وفاة عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
خبير زمانه
ندفع ثمن عدم اهتمامنا منذ سنوات طويله ونحن ندعم القيادات الرياضيه الخليجيه الاصغر منا واهملنا ترشيح مندوبينا لتولي مناصب عليا وقياديه ومسك زمام الامور بالرياضه الاسيويه والدوليه الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الاسيوي واحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي يعملون ضد رياضتنا وقالها تركي ال الشيخ عندما كان رئيس لهيئه الرياضه ونحن من دعمهم لتولي مناصبهم حقيقه لايجب انكارها ندفع الثمن وهل يعقل اكبر دوله خليجيه لم تستطع تاهيل قيادات رياضيه وتعمل لدعم الاصغر منها وتنتظر منهم خير وشاهدنا مواقفهم ضدنا ولااتوقع ان نفوز بتنظيم بطولات اسيويه بالذات لعلمنا ان قطر وبمساعده المذكورين ستقف لكسبها الف سؤال يحتاج بناء قيادات رياضيه سعوديه لترشح وتولي المناصب العليا بالرياضه الاسيويه والاكنفاء من دعم الاشقاء مجاملات لم تفيد رياضتنا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
من طلع من داره قل مقداره ..
هناء المعلم
ليش الدولة تبي تحشر خشمها داخل بيوت الناس ماهو كفاية الطلاقات الي قاعدة تصير في العوايل ماهو كفاية نسبة العنوسة في البلد ماهو كفاية انحلال البنات وعدم وجود رادع لهم وش هالمسخرة ذي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ، ياياجنود الحرمين الشريفين ويسدد رميكم .. آمين ..
أخر الأخبار
بالصور.. وفاة عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تسرب غاز بالرياض
منذ 5 دقائق
1166
وزير المالية: أعدنا توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولا منذ ظهور جائحة كورونا
منذ 10 دقائق
1189
بالفيديو.. شقيق "لجين عمران" يعلم الببغاء الرقص بطريقة طريفة
منذ 22 دقيقة
306
بالفيديو.. وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا
منذ 25 دقيقة
1545
وفد المملكة يطالب المجلس الأولمبي الآسيوي بإيقاف التصويت الإلكتروني بسبب التلاعب (فيديو)
منذ 29 دقيقة
1599
الصحة: أكثر من "150" ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا
منذ 34 دقيقة
1342
بالفيديو.. مواطن مستثمر يروي حكايات النصب التي تعرض لها في تركيا
منذ 39 دقيقة
1625
مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الكهرباء
منذ 44 دقيقة
1662
بالصور.. أسماء وأسعار أسرع 5 سيارات في العالم
منذ 50 دقيقة
1410
بالفيديو.. لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار حوثية باتجاه المملكة
منذ 56 دقيقة
1710