الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: أكثر من "150" ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1342
الصحة: أكثر من "150" ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة صحة أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسحيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من "150" ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وكانت الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40 ، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

Time واتساب

أحدث التعليقات

خبير زمانه
ندفع ثمن عدم اهتمامنا منذ سنوات طويله ونحن ندعم القيادات الرياضيه الخليجيه الاصغر منا واهملنا ترشيح مندوبينا لتولي مناصب عليا وقياديه ومسك زمام الامور بالرياضه الاسيويه والدوليه الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الاسيوي واحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي يعملون ضد رياضتنا وقالها تركي ال الشيخ عندما كان رئيس لهيئه الرياضه ونحن من دعمهم لتولي مناصبهم حقيقه لايجب انكارها ندفع الثمن وهل يعقل اكبر دوله خليجيه لم تستطع تاهيل قيادات رياضيه وتعمل لدعم الاصغر منها وتنتظر منهم خير وشاهدنا مواقفهم ضدنا ولااتوقع ان نفوز بتنظيم بطولات اسيويه بالذات لعلمنا ان قطر وبمساعده المذكورين ستقف لكسبها الف سؤال يحتاج بناء قيادات رياضيه سعوديه لترشح وتولي المناصب العليا بالرياضه الاسيويه والاكنفاء من دعم الاشقاء مجاملات لم تفيد رياضتنا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
من طلع من داره قل مقداره ..
هناء المعلم
ليش الدولة تبي تحشر خشمها داخل بيوت الناس ماهو كفاية الطلاقات الي قاعدة تصير في العوايل ماهو كفاية نسبة العنوسة في البلد ماهو كفاية انحلال البنات وعدم وجود رادع لهم وش هالمسخرة ذي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ، ياياجنود الحرمين الشريفين ويسدد رميكم .. آمين ..

أخر الأخبار

بالصور.. وفاة عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تسرب غاز بالرياض
بالصور.. وفاة عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تسرب غاز بالرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1162
وزير المالية: أعدنا توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولا منذ ظهور جائحة كورونا
وزير المالية: أعدنا توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولا منذ ظهور جائحة كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1179
بالفيديو.. شقيق "لجين عمران" يعلم الببغاء الرقص بطريقة طريفة
بالفيديو.. شقيق "لجين عمران" يعلم الببغاء الرقص بطريقة طريفة
Time منذ 21 دقيقة Views 306
بالفيديو.. وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا
بالفيديو.. وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا
Time منذ 25 دقيقة Views 1537
وفد المملكة يطالب المجلس الأولمبي الآسيوي بإيقاف التصويت الإلكتروني بسبب التلاعب (فيديو)
وفد المملكة يطالب المجلس الأولمبي الآسيوي بإيقاف التصويت الإلكتروني بسبب التلاعب (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1599
الصحة: أكثر من "150" ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا
الصحة: أكثر من "150" ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 1342
بالفيديو.. مواطن مستثمر يروي حكايات النصب التي تعرض لها في تركيا
بالفيديو.. مواطن مستثمر يروي حكايات النصب التي تعرض لها في تركيا
Time منذ 39 دقيقة Views 1625
مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الكهرباء
مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الكهرباء
Time منذ 44 دقيقة Views 1662
بالصور.. أسماء وأسعار أسرع 5 سيارات في العالم
بالصور.. أسماء وأسعار أسرع 5 سيارات في العالم
Time منذ 49 دقيقة Views 1410
بالفيديو.. لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار حوثية باتجاه المملكة
بالفيديو.. لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار حوثية باتجاه المملكة
Time منذ 56 دقيقة Views 1710