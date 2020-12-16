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وفد المملكة يطالب المجلس الأولمبي الآسيوي بإيقاف التصويت الإلكتروني بسبب التلاعب (فيديو)

Time منذ 29 دقيقة
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وفد المملكة يطالب المجلس الأولمبي الآسيوي بإيقاف التصويت الإلكتروني بسبب التلاعب (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
طلب وفد المملكة من المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الأربعاء، إيقاف التصويت الإلكتروني  بعد اكتشاف إمكانية تلاعب تقني في الجهاز الرئيسي الذي يدير عملية التصويت في قاعة الانتخابات.

وتشهد العاصمة العمانية مسقط، متابعة نتائج اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية.

ويتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 والذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث ستقدم البعثتان عروضاً لملفيهما يعقبهما تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطلعت عن قرب عن ما تضمنته ملفات المتقدمين.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ندفع ثمن عدم اهتمامنا منذ سنوات طويله ونحن ندعم القيادات الرياضيه الخليجيه الاصغر منا واهملنا ترشيح مندوبينا لتولي مناصب عليا وقياديه ومسك زمام الامور بالرياضه الاسيويه والدوليه الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الاسيوي واحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي يعملون ضد رياضتنا وقالها تركي ال الشيخ عندما كان رئيس لهيئه الرياضه ونحن من دعمهم لتولي مناصبهم حقيقه لايجب انكارها ندفع الثمن وهل يعقل اكبر دوله خليجيه لم تستطع تاهيل قيادات رياضيه وتعمل لدعم الاصغر منها وتنتظر منهم خير وشاهدنا مواقفهم ضدنا ولااتوقع ان نفوز بتنظيم بطولات اسيويه بالذات لعلمنا ان قطر وبمساعده المذكورين ستقف لكسبها الف سؤال يحتاج بناء قيادات رياضيه سعوديه لترشح وتولي المناصب العليا بالرياضه الاسيويه والاكنفاء من دعم الاشقاء مجاملات لم تفيد رياضتنا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
من طلع من داره قل مقداره ..
هناء المعلم
ليش الدولة تبي تحشر خشمها داخل بيوت الناس ماهو كفاية الطلاقات الي قاعدة تصير في العوايل ماهو كفاية نسبة العنوسة في البلد ماهو كفاية انحلال البنات وعدم وجود رادع لهم وش هالمسخرة ذي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ، ياياجنود الحرمين الشريفين ويسدد رميكم .. آمين ..

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