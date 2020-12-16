وفد المملكة يطالب المجلس الأولمبي الآسيوي بإيقاف التصويت الإلكتروني بسبب التلاعب (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
طلب وفد المملكة من المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الأربعاء، إيقاف التصويت الإلكتروني بعد اكتشاف إمكانية تلاعب تقني في الجهاز الرئيسي الذي يدير عملية التصويت في قاعة الانتخابات.
وتشهد العاصمة العمانية مسقط، متابعة نتائج اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح، وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية.
ويتصدر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 والذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث ستقدم البعثتان عروضاً لملفيهما يعقبهما تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطلعت عن قرب عن ما تضمنته ملفات المتقدمين.