ملك البحرين: وجهنا بتوفير التطعيم الآمن بالمجان لكل مواطن ومقيم

المنامة (صدى):
تستعد مملكة البحرين لتوفير لقاح فيروس كورونا خلال الفترة القليلة المقبلة للمواطنين والمقيمين .
وأكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال كلمته بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية أنه وجه بتوفير اللقاح بالمجان .
وقال : وجهنا بأن يتاح التطعيم الآمن بالمجان لكل مواطن ومقيم على أن يكون اختيارياً .
وأضاف : نجدد الشكر والتقدير للجهود المتواصلة لكافة الفرق العاملة على الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة، وهم من نشهد لهم بالمثابرة والشجاعة والصبر على الصعاب من أجل الغد الأجمل الذي سيحمل، بإذن الله، بشائر الشفاء والتعافي.