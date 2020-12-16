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ريما بنت بندر : الرياض من أبرز الوجهات الرياضية في العالم خلال السنوات القادمة

Time منذ ساعة
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ريما بنت بندر : الرياض من أبرز الوجهات الرياضية في العالم خلال السنوات القادمة

الرياض (صدى):
علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على تقدم الرياض لإستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 .

وقالت سمو الأميرة ريما في كلمة مسجلة لها في أثناء عرض الملف السعودي بالجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي المنعقدة حالياً في مسقط: : الرياض هي المكان المناسب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 .

وأضافت : ما حققته المملكة خلال السنوات الـ 5 الماضية يعتبر أمراً رائع ، مشيرة إلى أنها ستكون من أبرز الوجهات الرياضية في العالم خلال السنوات القادمة .

ويتصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث قدمت بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما ومدى اسهاماتهما بالمجال الرياضي . .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ندفع ثمن عدم اهتمامنا منذ سنوات طويله ونحن ندعم القيادات الرياضيه الخليجيه الاصغر منا واهملنا ترشيح مندوبينا لتولي مناصب عليا وقياديه ومسك زمام الامور بالرياضه الاسيويه والدوليه الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الاسيوي واحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي يعملون ضد رياضتنا وقالها تركي ال الشيخ عندما كان رئيس لهيئه الرياضه ونحن من دعمهم لتولي مناصبهم حقيقه لايجب انكارها ندفع الثمن وهل يعقل اكبر دوله خليجيه لم تستطع تاهيل قيادات رياضيه وتعمل لدعم الاصغر منها وتنتظر منهم خير وشاهدنا مواقفهم ضدنا ولااتوقع ان نفوز بتنظيم بطولات اسيويه بالذات لعلمنا ان قطر وبمساعده المذكورين ستقف لكسبها الف سؤال يحتاج بناء قيادات رياضيه سعوديه لترشح وتولي المناصب العليا بالرياضه الاسيويه والاكنفاء من دعم الاشقاء مجاملات لم تفيد رياضتنا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
من طلع من داره قل مقداره ..
هناء المعلم
ليش الدولة تبي تحشر خشمها داخل بيوت الناس ماهو كفاية الطلاقات الي قاعدة تصير في العوايل ماهو كفاية نسبة العنوسة في البلد ماهو كفاية انحلال البنات وعدم وجود رادع لهم وش هالمسخرة ذي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ، ياياجنود الحرمين الشريفين ويسدد رميكم .. آمين ..

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