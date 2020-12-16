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الإفراج عن لاعب أياكس بعد الاشتباه في تورطه بحادث طعن

Time منذ 34 دقيقة
Views 1397
الإفراج عن لاعب أياكس بعد الاشتباه في تورطه بحادث طعن

وكالات (صدى):
أكد مدعون هولنديون، أمس الثلاثاء، إن الشرطة أفرجت عن مهاجم أياكس أمستردام كوينسي بروميس البالغ من العمر 28 عامًا، بعد اعتقاله قبل يومين لتورطه المزعوم في حادث طعن".

ويواجه بروميس، تهمة التورط بحادث طعن تعرض له شخص في يوليو الماضي في مدينة مجاورة لأمستردام؛ حيث لا يزال من المشتبه بهم في القضية في انتظار انتهاء التحقيقات لكن لا يوجد سبب لاحتجازه.

ومن جانبها، نفت محامية بروميس في بيان يوم الأحد أي دور لموكلها في هذا الحادث المزعوم الذي قيل أنه وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها وإن بروميس تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
الله يفشلكم فشلتونا يالفقر اللاعب جاي من اقوى الدوريات العالمية
ابونايف
حددوا نسبة التخفيض وهل يشمل خارج المملكة وبعدين المتقاعد أولى للامانه تقديرا لخدمته لبلاده وتكون نص القيمه
عبدالله
بصراحة يشبه شخصيات مهربي المخدرات في المسلسلات العربية لمى يجي المطار و يمسكوه في التفتيش.

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