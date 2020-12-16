الإفراج عن لاعب أياكس بعد الاشتباه في تورطه بحادث طعن

وكالات (صدى):
أكد مدعون هولنديون، أمس الثلاثاء، إن الشرطة أفرجت عن مهاجم أياكس أمستردام كوينسي بروميس البالغ من العمر 28 عامًا، بعد اعتقاله قبل يومين لتورطه المزعوم في حادث طعن".
ويواجه بروميس، تهمة التورط بحادث طعن تعرض له شخص في يوليو الماضي في مدينة مجاورة لأمستردام؛ حيث لا يزال من المشتبه بهم في القضية في انتظار انتهاء التحقيقات لكن لا يوجد سبب لاحتجازه.
ومن جانبها، نفت محامية بروميس في بيان يوم الأحد أي دور لموكلها في هذا الحادث المزعوم الذي قيل أنه وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها وإن بروميس تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك.
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