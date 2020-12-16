الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعتين
Views 1754
القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
الله يفشلكم فشلتونا يالفقر اللاعب جاي من اقوى الدوريات العالمية
ابونايف
حددوا نسبة التخفيض وهل يشمل خارج المملكة وبعدين المتقاعد أولى للامانه تقديرا لخدمته لبلاده وتكون نص القيمه
عبدالله
بصراحة يشبه شخصيات مهربي المخدرات في المسلسلات العربية لمى يجي المطار و يمسكوه في التفتيش.

أخر الأخبار

أعراض تنذر بإصابتك بمرض الجهاز العصبي المتعدد
أعراض تنذر بإصابتك بمرض الجهاز العصبي المتعدد
Time منذ 3 دقائق Views 1102
نصائح هامة لسلامة الطريق عند القيادة أثناء الأمطار
نصائح هامة لسلامة الطريق عند القيادة أثناء الأمطار
Time منذ 8 دقائق Views 1262
طرق طبيعية سهلة للتخلص من تورم القدمين
طرق طبيعية سهلة للتخلص من تورم القدمين
Time منذ 23 دقيقة Views 1317
زوجة أحمد الفيشاوي: جوزي هيتخطف مني.. ستات تخاف ما تستحي!
زوجة أحمد الفيشاوي: جوزي هيتخطف مني.. ستات تخاف ما تستحي!
Time منذ 28 دقيقة Views 550
الإفراج عن لاعب أياكس بعد الاشتباه في تورطه بحادث طعن
الإفراج عن لاعب أياكس بعد الاشتباه في تورطه بحادث طعن
Time منذ 33 دقيقة Views 1391
الموارد البشرية: استمرار العمل عن بعد لمن يعانون من السمنة المفرطة
الموارد البشرية: استمرار العمل عن بعد لمن يعانون من السمنة المفرطة
Time منذ 39 دقيقة Views 1536
فتاة في دعوى طلاق: سلب حقوقي وحرمني من أطفالي لعدم تسديدي ديونه
فتاة في دعوى طلاق: سلب حقوقي وحرمني من أطفالي لعدم تسديدي ديونه
Time منذ 45 دقيقة Views 307
أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق
أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق
Time منذ 52 دقيقة Views 1604
المفوضية الأوروبية تصدر قرار هام بشأن تطبيق "Telegram" وشبكة "VKontakte"
المفوضية الأوروبية تصدر قرار هام بشأن تطبيق "Telegram" وشبكة "VKontakte"
Time منذ 59 دقيقة Views 1477
4 أعطال وراء ظهور اللمبة الصفراء "الإنجكشن" بسيارتك
4 أعطال وراء ظهور اللمبة الصفراء "الإنجكشن" بسيارتك
Time منذ ساعة Views 1443