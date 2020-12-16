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وظيفة شاغرة في جمعية التنمية الأسرية

Time منذ ساعة
Views 1529
وظيفة شاغرة في جمعية التنمية الأسرية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر، اليوم الأربعاء، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة (للرجال) في مجال التصميم، للعمل بالجمعية وفق عدة شروط، بمسمى "مصمم (Designer)" .

واشترطت الجمعية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إجادة تامة للتصاميم بكل أشكاله، الجدية والرغبة التامة للعمل، وأن يكون من محافظة بدر.

وأشارت إلى أن للتقديم في وظائف جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، أو زيارة مقر الجمعية بحي العدوة محافظة بدر.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابونايف
حددوا نسبة التخفيض وهل يشمل خارج المملكة وبعدين المتقاعد أولى للامانه تقديرا لخدمته لبلاده وتكون نص القيمه
عبدالله
بصراحة يشبه شخصيات مهربي المخدرات في المسلسلات العربية لمى يجي المطار و يمسكوه في التفتيش.
دوسري اصيل
هذا المدب داهيه يضحي ببعض المباريات ويخبص حتى يحير الفرق المنافسة في البطولات المهمة كما فعل في البطولات السابقة ولا يعرفوا طريقته ولا تشكيلته التي سيلعب بها الى الامام البطولات كله للهلال هذا الموسم

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