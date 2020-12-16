وظيفة شاغرة في جمعية التنمية الأسرية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر، اليوم الأربعاء، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة (للرجال) في مجال التصميم، للعمل بالجمعية وفق عدة شروط، بمسمى "مصمم (Designer)" .
واشترطت الجمعية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إجادة تامة للتصاميم بكل أشكاله، الجدية والرغبة التامة للعمل، وأن يكون من محافظة بدر.
وأشارت إلى أن للتقديم في وظائف جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، أو زيارة مقر الجمعية بحي العدوة محافظة بدر.