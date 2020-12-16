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صورة قديمة لأبراج خطوط نقل الكهرباء في المنطقة الشرقية
منذ ساعة
1609
نايف السالم (صدى):
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن صورة قديمة وثقت أحد أبراج خطوط نقل الكهرباء في المملكة.
وذكرت أن الصورة تعود إلى عام 1984م، لأبراج خطوط نقل الكهرباء في المنطقة الشرقية.
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أحدث التعليقات
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابونايف
حددوا نسبة التخفيض وهل يشمل خارج المملكة وبعدين المتقاعد أولى للامانه تقديرا لخدمته لبلاده وتكون نص القيمه
عبدالله
بصراحة يشبه شخصيات مهربي المخدرات في المسلسلات العربية لمى يجي المطار و يمسكوه في التفتيش.
دوسري اصيل
هذا المدب داهيه يضحي ببعض المباريات ويخبص حتى يحير الفرق المنافسة في البطولات المهمة كما فعل في البطولات السابقة ولا يعرفوا طريقته ولا تشكيلته التي سيلعب بها الى الامام البطولات كله للهلال هذا الموسم
عبدالله
ههههههههه لا والله يشبه تيس اغبر في حوض شاص قديم
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