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أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

Time منذ 52 دقيقة
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أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة.

وقال المركز، أن عدداً من المدن بمناطق: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، لافتة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً، أما في منطقة الباحة وعسير فتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

وأكد المركز، على وجود سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 صباحاً، فيما منطقة الرياض ستشهد رياحاً نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً، كما أن منطقة القصيم تشهد أتربة مثارة، وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرس وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح غد الخميس.

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أحدث التعليقات

ابونايف
حددوا نسبة التخفيض وهل يشمل خارج المملكة وبعدين المتقاعد أولى للامانه تقديرا لخدمته لبلاده وتكون نص القيمه
عبدالله
بصراحة يشبه شخصيات مهربي المخدرات في المسلسلات العربية لمى يجي المطار و يمسكوه في التفتيش.
دوسري اصيل
هذا المدب داهيه يضحي ببعض المباريات ويخبص حتى يحير الفرق المنافسة في البطولات المهمة كما فعل في البطولات السابقة ولا يعرفوا طريقته ولا تشكيلته التي سيلعب بها الى الامام البطولات كله للهلال هذا الموسم
عبدالله
ههههههههه لا والله يشبه تيس اغبر في حوض شاص قديم
خهت
مشكلة ياخي العبث في مستوى الفريق ولكن اخي العزيز الا تعتقد ان التحسف على اخواننا العاطلين اهم

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