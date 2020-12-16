الأعداد السابقة للصحيفة

البنك المركزي يُصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

Time منذ 31 دقيقة
Views 1433
البنك المركزي يُصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

الرياض (صدى):
أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية التي تمثل نقلة في إجراءات الموافقة على هذه المنتجات، حيث يأتي ذلك حرصاً على تلبية احتياجات قطاع التأمين، ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة، وسعياً لرفع جودة آلية اعتماد المنتجات التأمينية.

وأوضح البنك أن الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التي تتطلب إما موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة أو إشعاره قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.

وبين أن هذه الضوابط ألزمت شركات التأمين باستحداث لجنة المنتجات؛ لتتولى عملية حوكمة الإجراءات الواردة في الضوابط، وذلك لضمان جودة تصميم المنتجات التأمينية وتطويرها، وتقييم مخاطر وأداء هذه المنتجات التأمينية، والتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سائر
لايكفي هذا بل فصله من عمله وسحب المحاماة عنه وصدور حكم ان لايدخل ولا يفتي ولا يتكلم باي مواضيع وهذا القذر يسب الاسلام والعادات وغيرها واوقعه الله بشر اعماله ولسه ان شاءالله عذاب بالدنيا وثم الاخرة
كلام مليان
ههههههههههههههههههههههه اللاعب انصاب وهو نايم اصابه هاتفيه حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعبث بالهلال وبشرف المنافسه
كلام مليان
اللاعب المستفيد بالاول والاخير انتهى طموحه ويبحث عن المال وقد تندم ادارة الاهلى على التجديد
كلام مليان
والله لو ينامون بالنادي دام الورع النونو يتدخل بالمنافسه قل على الدوري السلام
كلام مليان
انا مصدق ما ادري عن البقية

أخر الأخبار

مشاكل فنية تعطل خدمة "جيميل"
مشاكل فنية تعطل خدمة "جيميل"
Time منذ 5 دقائق Views 1152
سحب الجنسية السودانية من قائد حركة حماس السابق خالد مشعل
سحب الجنسية السودانية من قائد حركة حماس السابق خالد مشعل
Time منذ 10 دقائق Views 1252
السجن لشاب غرر بفتاة قاصر وهتك عرضها
السجن لشاب غرر بفتاة قاصر وهتك عرضها
Time منذ 16 دقيقة Views 425
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
Time منذ 18 دقيقة Views 1373
البنك المركزي يُصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية
البنك المركزي يُصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية
Time منذ 31 دقيقة Views 1433
المحبة تغمر الوجوه.. في جنوب المملكة قبل حوالي 35 عام
المحبة تغمر الوجوه.. في جنوب المملكة قبل حوالي 35 عام
Time منذ 36 دقيقة Views 714
محاكمة معلمة هتكت عرض 74 طالبة
محاكمة معلمة هتكت عرض 74 طالبة
Time منذ 48 دقيقة Views 931
الهلال يفاوض لاعب الفيصلي
الهلال يفاوض لاعب الفيصلي
Time منذ ساعة Views 2098
زارا البلوشي بعد حصولها على الإقامة المميزة بالمملكة: " أبي أعيش و أموت فيها "
زارا البلوشي بعد حصولها على الإقامة المميزة بالمملكة: " أبي أعيش و أموت فيها "
Time منذ ساعة Views 1323
طالبة بكلية طب تنزع قلب وأمعاء والدتها
طالبة بكلية طب تنزع قلب وأمعاء والدتها
Time منذ ساعة Views 1020