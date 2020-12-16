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المحبة تغمر الوجوه.. في جنوب المملكة قبل حوالي 35 عام

Time منذ 36 دقيقة
Views 713
المحبة تغمر الوجوه.. في جنوب المملكة قبل حوالي 35 عام

(صدى):

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أحدث التعليقات

سائر
لايكفي هذا بل فصله من عمله وسحب المحاماة عنه وصدور حكم ان لايدخل ولا يفتي ولا يتكلم باي مواضيع وهذا القذر يسب الاسلام والعادات وغيرها واوقعه الله بشر اعماله ولسه ان شاءالله عذاب بالدنيا وثم الاخرة
كلام مليان
ههههههههههههههههههههههه اللاعب انصاب وهو نايم اصابه هاتفيه حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعبث بالهلال وبشرف المنافسه
كلام مليان
اللاعب المستفيد بالاول والاخير انتهى طموحه ويبحث عن المال وقد تندم ادارة الاهلى على التجديد
كلام مليان
والله لو ينامون بالنادي دام الورع النونو يتدخل بالمنافسه قل على الدوري السلام
كلام مليان
انا مصدق ما ادري عن البقية

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