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العجلان: القاسي على زوجته ورحيم بأبنائه ليس عنده " خُلق الرحمة "

Time منذ 7 دقائق
Views 1130
العجلان: القاسي على زوجته ورحيم بأبنائه ليس عنده " خُلق الرحمة "

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور سليمان العجلان، أن هناك فرق بين الرحمة والرأفة، مؤكدا أن الرأفة أعم وأشمل من الرحمة.

وقال العجلان، إنه إذا كبرت الرحمة في قلب الإنسان يصل إلى الرأفة، فالرأفة تكون حتى على الأعداء، وعند ذبح الحيوان الذي يحل ذبحه، وفي مواقف عديدة.

وعن الزوج الذي يقى على زوجته لكن يحسن معاملة أطفاله، قال العجلان: " القاسي على زوجته الرحيم بأبنائه ليس عنده خُلق الرحمة"، مشيرا إلى أن الأطفال يشعرون بما يدور بين والديهما، حتى لو عمرهم شهور.

وأضاف: " لابد من وجود بعض المشاكل الزوجية، وإذا كان هناك موضوع يجب مناقشته بعيدا عن الأبناء، حتى لا تتأثر نفسيتهم، فجميع الأطفال يفهون ويتأثرون وعدم قدرتهم على التعبير لا يعني أنهم لا يتأثرون بالصوت العالي والتعنيف، والقسوة " .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يارب تشفيها وتعافيها وتشفي كل مريض،،
إبن سمومة
برافو. بالتوفيق إن شاء الله.
ابوسامي
تستاهل ياحضرت المحامي احفظ لسانك ياشاطر
ابو عمار
الله يوفقهن و يرزقهن من فضله
واضح*** وصريح***
قواكم الله يالعيون الساهره،، وبوركت جهودكم فالقضاء على الحرا 100 والمجرمين..

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