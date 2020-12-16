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اتحاد الكرة يرد على تصريحات معجب الدوسري الخطيرة بشأن تكليف الحكام

Time منذ 38 دقيقة
Views 1561
اتحاد الكرة يرد على تصريحات معجب الدوسري الخطيرة بشأن تكليف الحكام

ماجد محمد (صدى):
علق الاتحاد السعودي لكرة القدم على تصريحات الخبير التحكيمي معجب الدوسري، التي زعم فيها أنه يتم تغيير تكليف الحكام في غياب رئيس اللجنة فرناندو تريساكو.

وأكد الاتحاد على عدم صحة تلك المعلومة بشكل قاطع، مشددًا على أن التكاليف لا تصدر إلا عن طريق رئيس اللجنة من خلال نظام إلكتروني معتمد.

وناشد الاتحاد بالتأكد من المعلومات قبل طرحها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يسهم بتأجيج الرأي العام من خلال طرح معلومات مغلوطة.

وكان معجب الدوسري قد صرح بأن من يقوم بإعداد تكليف الحكام في الدوري في ظل غياب رئيس اللجنة، هو شخص لا ينتمي إلى مجال التحكيم ويعمل في الخفاء.

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أحدث التعليقات

فيصل
بيعوا فياجرا بحكم التخصص
شيفشوكو
مصروفات المكتب. طال عمرك السنوي تعيش. ١٠٠٠ اسره. با ك الله
سحس - فخر العرب
مين هذا شرقي والا ايش اللقب هذا . نفسسسس كلام هزازي كأنهم غاشين من بعض بس الفارق بينهم العمر . ياعم احترم كبر سنك وجلس اعبد الله واضح انه صحتك مش والا بد . التفت انت لصحتك افضلك وبطل تدليس والموجهه في الأخير قال الفارق كبير كبير ايش يالحبيب تراها 3 نقاط بينه وبين المركز الثاني . لايكون تفكر إنه بيلعبو تكملة دوري العام . هههههههههههههههه
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
الفضل يعود للفار كان وقت المباراة مشقول يستمتع بأكل الجبن الهولندي وحلت الكارثة بالهلال 🍎🍏
الشرقية
المهم الاهم فاز الوحدة كلنا وحدة وكلنا أهل مكة شرقي شحارق خبزك قابل تنورك وقابل خبزك لا يحترق

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