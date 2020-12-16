اتحاد الكرة يرد على تصريحات معجب الدوسري الخطيرة بشأن تكليف الحكام

ماجد محمد (صدى):
علق الاتحاد السعودي لكرة القدم على تصريحات الخبير التحكيمي معجب الدوسري، التي زعم فيها أنه يتم تغيير تكليف الحكام في غياب رئيس اللجنة فرناندو تريساكو.
وأكد الاتحاد على عدم صحة تلك المعلومة بشكل قاطع، مشددًا على أن التكاليف لا تصدر إلا عن طريق رئيس اللجنة من خلال نظام إلكتروني معتمد.
وناشد الاتحاد بالتأكد من المعلومات قبل طرحها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يسهم بتأجيج الرأي العام من خلال طرح معلومات مغلوطة.
وكان معجب الدوسري قد صرح بأن من يقوم بإعداد تكليف الحكام في الدوري في ظل غياب رئيس اللجنة، هو شخص لا ينتمي إلى مجال التحكيم ويعمل في الخفاء.