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محاولة اغتيال ممثل ميليشيات " عصائب أهل الحق " بـ " الزرنيخ "

Time منذ 5 دقائق
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محاولة اغتيال ممثل ميليشيات " عصائب أهل الحق " بـ " الزرنيخ "

وكالات (صدى):
تعرض ممثل ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية في طهران، لمحاولة اغتيال بيولوجي عن طريق " الزرنيخ " وهو مادة سامة قوية.

وكشفت مصادر أن رجل الدين جابر رجبي، والذي كان على علاقة وثيقة بالهالك قاسم سليماني، قد تسمم من قبل مجهولين في طهران، وحالته ليست جيدة في الوقت الحالي.

ومادة الزرنيخ مشابهة للفوسفور، وعادة ما يؤثر التسمم به على الجلد، والكبد، والرئتين، والكلى، وفي المرحلة النهائية تشمل الأعراض التشنجات، والصدمة، وقد تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.

يذكر أن " عصائب أهل الحق " في العراق من أكبر الجماعات الشيعية المسلحة الناشطة في العراق وسوريا، ونفذت تحت رعاية إيران، العديد من العمليات ضد القوات الأمريكية والبريطانية.

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أحدث التعليقات

الشرقية
لأ حول ولا قوة الا بالله ،،
.M.
تبون الخير صدق يجي من رب الكون العظيم وقفوا الضرائب وألغوا المخالفات أو اعفوو عن من لديه ديون واوقفوا تصدير النفط لدول الثرية الفاسقة والغنية مثل أمريكا وأوروبا وغيرها حنا أحق فيه الآن، لو تبي تجرب الرزق والخير يجيك من تحت رجولك أنفق مالك للفقراء والمساكين وحتى الحيوانات.
.M.
الغريب والعجيب في هذا الأمر الحساس طبعاً أن لو شاب مراهق أو حتى بالغ تعرض لتنمر أو عنف من أحد الفتيات أو النساء البالغات وذهب لكي يأخذ حقه فلن أحد يصدقه لأن الشاب لا ينظر له انه إنسان يمكن فقط الأطفال وكبار السن فقط اما الفتيات والنساء فهن في القمة ودائماً الناس يصدقونهن حتى لو انهم يكذبون 🤷‍♂️💔😅 يالسخرية الحياة هاه
عدو الخونة
اللهم لا شماته الحمد الذي عافانا
.M.
مستحيل بنت في الحياة تتعرض لعنف بدون سبب ! مستحيييييييييييل لازم يكون فيه سبب الفتيات يفعلن الخطأ هن ليسن منزهات منه وياما فيه فتيات يفعلن أمور سيئة وقذرة في الخفاء ، وقيس على ذلك أن مثل هذه الأخبار تشجع البنت على ارتكاب الأخطاء ومعاندة الأهل والعصيان وبعض الفتيات الخبثيات طبعاً تستغل هذا الشيء بأتهام أهلها انهم مقصرين تجاهها وحنا للأسف شعب عاطفي تجاه المرأة ونعم المرأة تستحق العطف والحنان ولكن لازم نكون واعين ونعرف من هي ألتي تستحقه والعكس لأن الكاذبات كثيييييير.

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