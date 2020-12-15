محاولة اغتيال ممثل ميليشيات " عصائب أهل الحق " بـ " الزرنيخ "

وكالات (صدى):
تعرض ممثل ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية في طهران، لمحاولة اغتيال بيولوجي عن طريق " الزرنيخ " وهو مادة سامة قوية.
وكشفت مصادر أن رجل الدين جابر رجبي، والذي كان على علاقة وثيقة بالهالك قاسم سليماني، قد تسمم من قبل مجهولين في طهران، وحالته ليست جيدة في الوقت الحالي.
ومادة الزرنيخ مشابهة للفوسفور، وعادة ما يؤثر التسمم به على الجلد، والكبد، والرئتين، والكلى، وفي المرحلة النهائية تشمل الأعراض التشنجات، والصدمة، وقد تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.
يذكر أن " عصائب أهل الحق " في العراق من أكبر الجماعات الشيعية المسلحة الناشطة في العراق وسوريا، ونفذت تحت رعاية إيران، العديد من العمليات ضد القوات الأمريكية والبريطانية.