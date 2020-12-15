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الصرامي: " النصر فقد هويته وأصبح عاجزًا عن الفوز "

Time منذ ساعة
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الصرامي: " النصر فقد هويته وأصبح عاجزًا عن الفوز "

طلال الغامدي (صدى):
رأى المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي أن كثرة التعاقدات مع اللاعبين أخلت بمنظومة النادي.

وقال الصرامي: " وجود الكابتن حسين عبدالغني وهو الرياضي الخبير كفيل بإيقاف كثرة التعاقدات التي أخلت بمنظومة النصر " .

وتابع: " سياسة الإحلال التي صارت في الميركاتو الصيفي ظهرت نتائجها على الفريق الذي فقد هويته و أصبح عاجزاً عن تحقيق الفوز، النصر لدية النجوم الافضل فالاهتمام بهم بصرف حقوقهم المتأخرة أفضل " .

وفي السياق ذاته انتقد الإعلامي الرياضي محمد الدويّش، اعتماد إدارة النصر على كثرة التعاقدات مع اللاعبين، معتبرا الأمر إهدارًا للمال.

وقال الدويش: " التعاقد مع لاعبين وتجميعهم ليس وحده مايصنع فريقًا ثابتًا بل قديتسبب بضياع المجموعة إذا لم يتوفر لها منظومة عمل فنية وإدارية ومالية ذات معايير مهنية وإنضباطية توجد تنافسًا لا تنافرا، صراع النجوم والمراكز قد يهدر المال فلا يستفيد منه سوى اللاعب وسماسرته " .

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أحدث التعليقات

الشرقية
لأ حول ولا قوة الا بالله ،،
.M.
تبون الخير صدق يجي من رب الكون العظيم وقفوا الضرائب وألغوا المخالفات أو اعفوو عن من لديه ديون واوقفوا تصدير النفط لدول الثرية الفاسقة والغنية مثل أمريكا وأوروبا وغيرها حنا أحق فيه الآن، لو تبي تجرب الرزق والخير يجيك من تحت رجولك أنفق مالك للفقراء والمساكين وحتى الحيوانات.
.M.
الغريب والعجيب في هذا الأمر الحساس طبعاً أن لو شاب مراهق أو حتى بالغ تعرض لتنمر أو عنف من أحد الفتيات أو النساء البالغات وذهب لكي يأخذ حقه فلن أحد يصدقه لأن الشاب لا ينظر له انه إنسان يمكن فقط الأطفال وكبار السن فقط اما الفتيات والنساء فهن في القمة ودائماً الناس يصدقونهن حتى لو انهم يكذبون 🤷‍♂️💔😅 يالسخرية الحياة هاه
عدو الخونة
اللهم لا شماته الحمد الذي عافانا
.M.
مستحيل بنت في الحياة تتعرض لعنف بدون سبب ! مستحيييييييييييل لازم يكون فيه سبب الفتيات يفعلن الخطأ هن ليسن منزهات منه وياما فيه فتيات يفعلن أمور سيئة وقذرة في الخفاء ، وقيس على ذلك أن مثل هذه الأخبار تشجع البنت على ارتكاب الأخطاء ومعاندة الأهل والعصيان وبعض الفتيات الخبثيات طبعاً تستغل هذا الشيء بأتهام أهلها انهم مقصرين تجاهها وحنا للأسف شعب عاطفي تجاه المرأة ونعم المرأة تستحق العطف والحنان ولكن لازم نكون واعين ونعرف من هي ألتي تستحقه والعكس لأن الكاذبات كثيييييير.

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