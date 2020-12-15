الصرامي: " النصر فقد هويته وأصبح عاجزًا عن الفوز "

طلال الغامدي (صدى):
رأى المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي أن كثرة التعاقدات مع اللاعبين أخلت بمنظومة النادي.
وقال الصرامي: " وجود الكابتن حسين عبدالغني وهو الرياضي الخبير كفيل بإيقاف كثرة التعاقدات التي أخلت بمنظومة النصر " .
وتابع: " سياسة الإحلال التي صارت في الميركاتو الصيفي ظهرت نتائجها على الفريق الذي فقد هويته و أصبح عاجزاً عن تحقيق الفوز، النصر لدية النجوم الافضل فالاهتمام بهم بصرف حقوقهم المتأخرة أفضل " .
وفي السياق ذاته انتقد الإعلامي الرياضي محمد الدويّش، اعتماد إدارة النصر على كثرة التعاقدات مع اللاعبين، معتبرا الأمر إهدارًا للمال.
وقال الدويش: " التعاقد مع لاعبين وتجميعهم ليس وحده مايصنع فريقًا ثابتًا بل قديتسبب بضياع المجموعة إذا لم يتوفر لها منظومة عمل فنية وإدارية ومالية ذات معايير مهنية وإنضباطية توجد تنافسًا لا تنافرا، صراع النجوم والمراكز قد يهدر المال فلا يستفيد منه سوى اللاعب وسماسرته " .