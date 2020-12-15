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شاهد..وزير المالية: لو لم نرفع القيمة المضافة لما استطعنا دفع الرواتب

Time منذ 15 دقيقة
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شاهد..وزير المالية: لو لم نرفع القيمة المضافة لما استطعنا دفع الرواتب

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن ميزانية الدولة 2021 تركز على ما يهم المواطن سواء الصحة أو النمو الاقتصادي أو الوظائف.

وأوضح الجدعان على هامش إطلاق ميزانية عام 2021، أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة لزيادة الإنفاق في الاقتصاد لا خفضه، ولديها أدوات تحفيز متعددة -على حد قوله- .

كما صرح وزير المالية بقوله: " أثبتنا خلال الـ4 سنوات السابقة من رؤية المملكة 2030 قدرة الحكومة على الضبط المالي، ونجحنا في خفض العجز من 17% إلى 5% رغم أزمة كورونا ".

وأضاف: " زيادة ضريبة القيمة المضافة كان قرارا صعبا في ظل جائحة كورونا، ولن يتم إعادة النظر في قرار الضريبة في المدى القريب والمتوسط " .

وتابع: " لو لم نرفع ضريبة القيمة المضافة لما استطعنا دفع الرواتب وبعض المزايا المادية " .

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تفاصيل المرسوم الملكي للميزانية العامة للدولة لعام "2021"

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
عدو الخونة
لا عدمناكم بارك الله اصلابا وبطونا انجبتكم وسلمكم الله حماة لدين الله وبلاد الاسلام نكلوا فيهم من خلفهم ان للبيت رب يحميه بالمبادرة فيهم لجهنم مصحوبين بلعنة الله
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..

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