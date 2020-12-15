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الإطاحة بـ 3 مواطنين تورطوا بسرقة 5 مركبات تحت تهديد السلاح بالرياض

Time منذ 45 دقيقة
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الإطاحة بـ 3 مواطنين تورطوا بسرقة 5 مركبات تحت تهديد السلاح بالرياض

الرياض (صدى):
صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ( ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث )، إثر تورطهم بسرقة (5) مركبات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء واستخدامهم لها في جرائم سلب المارة وسرقة محتويات المركبات المتوقفة، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، وقد تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..
عدو الخونة
لا عدمناكم بارك الله اصلابا وبطونا انجبتكم وسلمكم الله حماة لدين الله وبلاد الاسلام نكلوا فيهم من خلفهم ان للبيت رب يحميه بالمبادرة فيهم لجهنم مصحوبين بلعنة الله
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..

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