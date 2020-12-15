زلاتان يكشف مايحتاجه ميلان للفوز بلقب الكالتشيو

وكالات (صدى):
أكد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش أن فريقه الحالي ميلان يجب أن يسعى من أجل تحقيق لقب الدوري الايطالي.
وأوضح زلاتان أن الفريق يجب أن يتحلى بالشجاعة ليحلم بالفوز بالسكوديتو، مبينا أن الطريق أمامه مازال طويل.
وتابع: "الفريق جائع، ومستعد لتقديم كل ما لديه حتى نهاية الموسم، أريد دائمًا التدريب لأنني أشعر بالتحسن، ولرغبتي في مساعدة زملائي ووصولي إلى ميلان كان تحديًا مختلفًا، ميلان لم يكن في القمة قبل عودتي" ٠
وأضاف: "كنت آمل أن أقدم شيئا جيدا، كل من عاد قبلي لم يفعل ما فعلته في الفريق، ولقد كان التحدي الأكبر بالنسبة لي، قلت لنفسي (أنا زلاتان إبراهيموفيتش، وحتمًا سأغير الأمور)"٠