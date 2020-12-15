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بالفيديو.. متخصص يوضح الخطوات المتبعة في حال تعرض المرأة للعنف

Time منذ 51 دقيقة
Views 1306
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بالفيديو.. متخصص يوضح الخطوات المتبعة في حال تعرض المرأة للعنف

علي القحطاني (صدى):
أوضح مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية، الدكتور خالد الحليبي، الخطوات التي يجب اتباعها لحماية المرأة لنفسها من العنف أو الحصول على حقها حال تعرضها لذلك.

وقال، الحليبي أن على المرأة البحث عمن يقف إلى جوارها من عائلتها، حال تعرضها لأي من أشكال العنف في الأسرة، مؤكدا على ضرورة إبلاغها عن تعرضها لأي من أشكال العنف على رقم 1919، وذلك حال فشلها في العثور على من يقف بجوارها في أزمتها.

وأضاف أن تعامل الجهات الحكومية مع المشكلات الأسرية يتم بسرية كاملة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية بمشاكل الأسرة تعمل على سد أي فجوة أسرية يمكن أن تتسبب في إيذاء المرأة بأي شكل.

وأكد أن دور المركز هو البلاغ إلى الجهة المنفذة سواء النيابة أو الشرطة للتواصل مع الحالة وإتمام العمليات المطلوبة لإنقاذ الحالة من المشكلة

وأشار إلى أن مركز البلاغات يقوم على مسارات التوعية والوقاية والعلاج لضحايا العنف الأسري.

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أحدث التعليقات

وافي
اللهم زد وبارك بالعكس لم يثير الرعب بل اقار الفرح والسرور
استشاري
شغالين مدح فيه اطالب وزير الصحه انه يبدا بنفسه يأخذه
شمس الحقيقة
يقول برد ناري هههههههههههه وأقراء الخبر لوخسر بطولة يجلب بطولات أخرى تأجيج اعلامي 😂 والرد عادي جدآ أجل رد نااااري 😂😂😂😂😂
وافي
جيب المواطن هو من اثبت قوة الاقتصاد المزعوم
دنيا دواره
صعب تكيفني من مكان وسخ كيفها هي مكانها نظيف من البظر

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