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" الخطوط السعودية " تصدم المسافرين بأمر غير متوقع

Time منذ 5 دقائق
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" الخطوط السعودية " تصدم المسافرين بأمر غير متوقع

الرياض (صدى):
أكدت شركة الخطوط السعودية، أنه يُمنع حمل أو شحن العسل كلياً ضمن الأمتعة المعاينة أو الأمتعة المحمولة داخل المقصورة على متن رحلات الخطوط السعودية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المسافرين بشأن حمل وشحن زجاجة عسل على متن رحلات الشركة.

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أنه:" يوجد تخفيض للعسكريين، ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل ثم التفضل بزيارة أحد مكاتبنا؛ ليتمكن الموظف المختص ".

يذكر أن الخطوط السعودية كشفت عن كمية مياه زمزم المسموح بها على الطائرة، مضيفة:" يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة الـ5 ليتر وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه ".

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أحدث التعليقات

abdul
تصحيح...ركعتين بركوعين ، لا أربعة
الزعيم العالمي
كل بعرك
abdul
الدعاء إلى الله طلب الكهرباء ليس صلاة إستسقاء ،بل كسائر الأدعية مثل طلب الرزق والعيش الرغد والنجاح في الإختبارات. والدعاء هو العبادة. اما صلاة الاستسقاء فهي كباقي الصلوات تكبيرة الاحرام ، الفاتحة، سورة اخري ركعتين بأربعة ركوع، وم إلى ذالك من باقي الامور. اللهم ارزقنا كهرباء لاينقطع، ومرتّب لا ينقطع ، وصحة لا تنقطع ، وصلة رحم لا تنقطع ، وكل خيرات الدنيا والدين بلاانقطاع، لو كان الدعاء بفوز النصر علي الاهلي او او القادسية علي الشباب فهذا الدعاء فيه إنّ .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه الله لا يعمينا،،مطفي النور وداعس..
العلي
اولا اسمها (خارج(مو خراج ثانيا٢٠١٤اقل نادي حصل على بلنتيات النص بواق6له8عليه واكثر نادي استلم بلنتيات الزعيم كان وقتها جان جنونهم الجان بلنتيات من دكة الاحتياط

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