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لاعبو منتخب شباب مصر يرفضون العودة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1476
لاعبو منتخب شباب مصر يرفضون العودة

القاهرة (صدى):
أعلن لاعبو منتخب مصر للشباب رفضهم العودة إلى مصر راغبين في استكمال بطولة شمال إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس الأمم بموريتانيا العام المقبل.

وقررت وزارة الرياضة توفير طائرة خاصة لإعادة البعثة المصرية إلى القاهرة غدا الأربعاء.

وقام أكثر من لاعب لمنتخب الشباب رسالة عبر "إنستجرام " أبرزهم أحمد عيد وأسامة فيصل ثنائي الزمالك وعربي بدر وحمزة علاء ثنائي الأهلي جاء فيها: "احنا مش هنرجع مصر وهنكمل البطولة وهنصعد ده قرارنا مش قرار حد".

واعتبر كاف، منتخب مصر للشباب منسحبًا أمام نظيره الليبي، بعدما جاءت قائمة المباراة للفراعنة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين، وذلك بسبب إصابات كورونا.

وأكد جمال محمد علي رئيس البعثة للاعبين بأن قرار عودتهم نابع من الدولة المصرية بسبب الظروف الطبية داخل البعثة.

يذكر أن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب أثبتت إيجابية عينة 17 لاعبًا وتحولت نتيجة ثلاثة منهم لسلبية بعد المسحة الثانية، بالإضافة إلى إيجابية مسحة المدير الفني ربيع ياسين

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أحدث التعليقات

abdul
تصحيح...ركعتين بركوعين ، لا أربعة
الزعيم العالمي
كل بعرك
abdul
الدعاء إلى الله طلب الكهرباء ليس صلاة إستسقاء ،بل كسائر الأدعية مثل طلب الرزق والعيش الرغد والنجاح في الإختبارات. والدعاء هو العبادة. اما صلاة الاستسقاء فهي كباقي الصلوات تكبيرة الاحرام ، الفاتحة، سورة اخري ركعتين بأربعة ركوع، وم إلى ذالك من باقي الامور. اللهم ارزقنا كهرباء لاينقطع، ومرتّب لا ينقطع ، وصحة لا تنقطع ، وصلة رحم لا تنقطع ، وكل خيرات الدنيا والدين بلاانقطاع، لو كان الدعاء بفوز النصر علي الاهلي او او القادسية علي الشباب فهذا الدعاء فيه إنّ .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه الله لا يعمينا،،مطفي النور وداعس..
العلي
اولا اسمها (خارج(مو خراج ثانيا٢٠١٤اقل نادي حصل على بلنتيات النص بواق6له8عليه واكثر نادي استلم بلنتيات الزعيم كان وقتها جان جنونهم الجان بلنتيات من دكة الاحتياط

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