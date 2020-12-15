لاعبو منتخب شباب مصر يرفضون العودة

القاهرة (صدى):
أعلن لاعبو منتخب مصر للشباب رفضهم العودة إلى مصر راغبين في استكمال بطولة شمال إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس الأمم بموريتانيا العام المقبل.
وقررت وزارة الرياضة توفير طائرة خاصة لإعادة البعثة المصرية إلى القاهرة غدا الأربعاء.
وقام أكثر من لاعب لمنتخب الشباب رسالة عبر "إنستجرام " أبرزهم أحمد عيد وأسامة فيصل ثنائي الزمالك وعربي بدر وحمزة علاء ثنائي الأهلي جاء فيها: "احنا مش هنرجع مصر وهنكمل البطولة وهنصعد ده قرارنا مش قرار حد".
واعتبر كاف، منتخب مصر للشباب منسحبًا أمام نظيره الليبي، بعدما جاءت قائمة المباراة للفراعنة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين، وذلك بسبب إصابات كورونا.
وأكد جمال محمد علي رئيس البعثة للاعبين بأن قرار عودتهم نابع من الدولة المصرية بسبب الظروف الطبية داخل البعثة.
يذكر أن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب أثبتت إيجابية عينة 17 لاعبًا وتحولت نتيجة ثلاثة منهم لسلبية بعد المسحة الثانية، بالإضافة إلى إيجابية مسحة المدير الفني ربيع ياسين