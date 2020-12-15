بالفيديو.. مختص يوضح خطورة نشر الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي

علي القحطاني (صدى):
وقال الخضيري: "في الآونة الأخيرة انتشر أشخاص يتحدثون في غير تخصصهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الأمر أخطر من الإعلان المضلل".
وأضاف المختص أنه يوجد أطباء يحدثون في غير تخصصهم في الأمور الصحية والغذائية ويبتكرون وصفات تكون لها أضرار صحية سلبية".
وأكد أنه لابد أن تقوم الجهات المختصة بتفنيد المعلومات المغلوطة بطريقة سريعة ، وإنذار الأشخاص الذين يطلقون الشائعات ومحاسبتهم.
وأشار الخضيري إلى أن وزارة التجارة والغذاء والدواء والصحة قامت بتتبع الإعلانات المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي مما أسفر عن قلتها