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بالفيديو.. مختص يوضح خطورة نشر الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي

Time منذ 50 دقيقة
Views 1360
بالفيديو.. مختص يوضح خطورة نشر الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي

علي القحطاني (صدى):
وقال الخضيري: "في الآونة الأخيرة انتشر أشخاص يتحدثون في غير تخصصهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الأمر أخطر من الإعلان المضلل".

وأضاف المختص أنه يوجد أطباء يحدثون في غير تخصصهم في الأمور الصحية والغذائية ويبتكرون وصفات تكون لها أضرار صحية سلبية".

وأكد أنه لابد أن تقوم الجهات المختصة بتفنيد المعلومات المغلوطة بطريقة سريعة ، وإنذار الأشخاص الذين يطلقون الشائعات ومحاسبتهم.

وأشار الخضيري إلى أن وزارة التجارة والغذاء والدواء والصحة قامت بتتبع الإعلانات المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي مما أسفر عن قلتها

 

 

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أحدث التعليقات

abdul
تصحيح...ركعتين بركوعين ، لا أربعة
الزعيم العالمي
كل بعرك
abdul
الدعاء إلى الله طلب الكهرباء ليس صلاة إستسقاء ،بل كسائر الأدعية مثل طلب الرزق والعيش الرغد والنجاح في الإختبارات. والدعاء هو العبادة. اما صلاة الاستسقاء فهي كباقي الصلوات تكبيرة الاحرام ، الفاتحة، سورة اخري ركعتين بأربعة ركوع، وم إلى ذالك من باقي الامور. اللهم ارزقنا كهرباء لاينقطع، ومرتّب لا ينقطع ، وصحة لا تنقطع ، وصلة رحم لا تنقطع ، وكل خيرات الدنيا والدين بلاانقطاع، لو كان الدعاء بفوز النصر علي الاهلي او او القادسية علي الشباب فهذا الدعاء فيه إنّ .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه الله لا يعمينا،،مطفي النور وداعس..
العلي
اولا اسمها (خارج(مو خراج ثانيا٢٠١٤اقل نادي حصل على بلنتيات النص بواق6له8عليه واكثر نادي استلم بلنتيات الزعيم كان وقتها جان جنونهم الجان بلنتيات من دكة الاحتياط

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