الدويش يستشهد بمقولة الأمير عبدالرحمن بن سعود بعد توبيخه لاعبي النصر من أجل " فيتوريا "

نواف السالم (صدى):
استشهد الناقد الرياضي محمد الدويش، بمقولة الأمير عبدالرحمن بن سعود-رحمه الله- بعد توبيخ رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، للاعبي الفريق.
وقال " السويكت " خلال خطابه للاعبي النصر:" يكفي رمي التهم على المدرب "، بينما أضاف " الدويش ":" انتقد مدربًا ولاعبًا لكن لا تجعل الفريق كله مسؤول لأنني أستطيع الإستغناء عن مدرب أو لاعب ولكنني لاأستطيع الإستغناء عن الفريق ".
وكان " السويكت " طالب اللاعبين بعدم تقديم أعذار بخصوص المستوى الأخير للفريق، أو محاولات التحجج بالمدرب روي فيتوريا وتحميله المسؤولية، مبينا:" هناك مباريات كان يجب أن يفوز فيها الفريق، حتى بدون مدرب ".
وتابع: " أي لاعب ليس لديه الرغبة، في اللعب، فليخبرنا بذلك، وله منا قُبلة على الجبين، النصر أكبر مني ومنكم ولن يقف على أحد ".