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الدويش يستشهد بمقولة الأمير عبدالرحمن بن سعود بعد توبيخه لاعبي النصر من أجل " فيتوريا "

Time منذ ساعة
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الدويش يستشهد بمقولة الأمير عبدالرحمن بن سعود بعد توبيخه لاعبي النصر من أجل " فيتوريا "

نواف السالم (صدى):
استشهد الناقد الرياضي محمد الدويش، بمقولة الأمير عبدالرحمن بن سعود-رحمه الله- بعد توبيخ رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، للاعبي الفريق.

وقال " السويكت " خلال خطابه للاعبي النصر:" يكفي رمي التهم على المدرب "، بينما أضاف " الدويش ":" انتقد مدربًا ولاعبًا لكن لا تجعل الفريق كله مسؤول لأنني أستطيع الإستغناء عن مدرب أو لاعب ولكنني لاأستطيع الإستغناء عن  الفريق ".

وكان " السويكت " طالب اللاعبين بعدم تقديم أعذار بخصوص المستوى الأخير للفريق، أو محاولات التحجج بالمدرب روي فيتوريا وتحميله المسؤولية، مبينا:" هناك مباريات كان يجب أن يفوز فيها الفريق، حتى بدون مدرب ".

وتابع: " أي لاعب ليس لديه الرغبة، في اللعب، فليخبرنا بذلك، وله منا قُبلة على الجبين، النصر أكبر مني ومنكم ولن يقف على أحد ".

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أحدث التعليقات

abdul
تصحيح...ركعتين بركوعين ، لا أربعة
الزعيم العالمي
كل بعرك
abdul
الدعاء إلى الله طلب الكهرباء ليس صلاة إستسقاء ،بل كسائر الأدعية مثل طلب الرزق والعيش الرغد والنجاح في الإختبارات. والدعاء هو العبادة. اما صلاة الاستسقاء فهي كباقي الصلوات تكبيرة الاحرام ، الفاتحة، سورة اخري ركعتين بأربعة ركوع، وم إلى ذالك من باقي الامور. اللهم ارزقنا كهرباء لاينقطع، ومرتّب لا ينقطع ، وصحة لا تنقطع ، وصلة رحم لا تنقطع ، وكل خيرات الدنيا والدين بلاانقطاع، لو كان الدعاء بفوز النصر علي الاهلي او او القادسية علي الشباب فهذا الدعاء فيه إنّ .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه الله لا يعمينا،،مطفي النور وداعس..
العلي
اولا اسمها (خارج(مو خراج ثانيا٢٠١٤اقل نادي حصل على بلنتيات النص بواق6له8عليه واكثر نادي استلم بلنتيات الزعيم كان وقتها جان جنونهم الجان بلنتيات من دكة الاحتياط

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