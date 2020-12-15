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بالفيديو.. تفاصيل لائحة غرامات مخالفة صيد الحيوانات الفطرية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تفاصيل لائحة غرامات مخالفة صيد الحيوانات الفطرية

عادل الحربي (صدى):
كشفت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة، عن فرض غرامات مالية كبيرة على عمليات الصيد التي تستهدف بعض الأنواع من الكائنات البرية.

وتبدأ قيمة الغرامات من 3 آلاف وتصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة إلى غرامة مالية على صيد الكائن الواحد تصل إلى 400 ألف ريال في بعض الحالات.

ويعتبر صيد النمر العربي أعلى الغرامات المالية من حيث القيمة، حيث تنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية لتعويضه تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 400 ألف ريال للنمر العربي الواحد، وذلك نظرًا لكونه واحدا من أكبر وأقوى أنواع القطط العربية.

وبلغت غرامة صيد المها العربي 70 ألف ريال، فيما بلغت غرامة النمر العربي إلى 40 ألف ريال، كما تفرض غرامة قدرها 18الف ريال على صيد الارانب البري.

وتنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية على أبو المنحل الاصلع تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 200 ألف ريال للكائن الواحد.

وتضمنت اللائحة فقرة خاصة بالزواحف، وتحديدًا الضب بجميع أنواعه المحلية، حيث تنص على فرض قيمة تقديرية لتعويضه 10 آلاف ريال، بالإضافة لغرامة 3 آلاف ريال للواحد.

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أحدث التعليقات

abdul
تصحيح...ركعتين بركوعين ، لا أربعة
الزعيم العالمي
كل بعرك
abdul
الدعاء إلى الله طلب الكهرباء ليس صلاة إستسقاء ،بل كسائر الأدعية مثل طلب الرزق والعيش الرغد والنجاح في الإختبارات. والدعاء هو العبادة. اما صلاة الاستسقاء فهي كباقي الصلوات تكبيرة الاحرام ، الفاتحة، سورة اخري ركعتين بأربعة ركوع، وم إلى ذالك من باقي الامور. اللهم ارزقنا كهرباء لاينقطع، ومرتّب لا ينقطع ، وصحة لا تنقطع ، وصلة رحم لا تنقطع ، وكل خيرات الدنيا والدين بلاانقطاع، لو كان الدعاء بفوز النصر علي الاهلي او او القادسية علي الشباب فهذا الدعاء فيه إنّ .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه الله لا يعمينا،،مطفي النور وداعس..
العلي
اولا اسمها (خارج(مو خراج ثانيا٢٠١٤اقل نادي حصل على بلنتيات النص بواق6له8عليه واكثر نادي استلم بلنتيات الزعيم كان وقتها جان جنونهم الجان بلنتيات من دكة الاحتياط

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