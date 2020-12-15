بالفيديو.. استشاري يكشف عن فوائد مذهلة للقاحات كورونا 

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري، إن اللقاحات من أعظم الاختراعات التي مرت بالبشرية.
وأشار " باهبري ":" كثير من الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال اختفت بوجود اللقاحات نظرا لأنها تسبب أجسام مضادة ".
وأوضح " باهبري ":" إذا دخل الفيروس للجسم يجد جيش من الأجسام المضادة لصد الفيروس ومنع انتشاره "، لافتا:" كثير من الأمراض تظل مناعتها طوال العمر ".
وأردف:" الناس تخف من اللقاح لأنه جديد، اللقاحات تمر بمراحل تدقيق علمي شديد من جهات مختصة "، مبينا:" اللقاح المعترف به في المملكة مر بلجنة علمية خاصة للتأكد فاعليته وسلامته "، متابعا:" الآثار الجانبية للقاحات جدا خفيفة وغير مؤثرة ".