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بالفيديو.. استشاري يكشف عن فوائد مذهلة للقاحات كورونا 

Time منذ 16 دقيقة
Views 1379
بالفيديو.. استشاري يكشف عن فوائد مذهلة للقاحات كورونا 

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري، إن اللقاحات من أعظم الاختراعات التي مرت بالبشرية.

وأشار " باهبري ":" كثير من الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال اختفت بوجود اللقاحات نظرا لأنها تسبب أجسام مضادة ".

وأوضح " باهبري ":" إذا دخل الفيروس للجسم يجد جيش من الأجسام المضادة لصد الفيروس ومنع انتشاره "، لافتا:" كثير من الأمراض تظل مناعتها طوال العمر ".

 

وأردف:" الناس تخف من اللقاح لأنه جديد، اللقاحات تمر بمراحل تدقيق علمي شديد من جهات مختصة "، مبينا:"  اللقاح المعترف به في المملكة مر بلجنة علمية خاصة للتأكد فاعليته وسلامته "، متابعا:"  الآثار الجانبية للقاحات جدا خفيفة وغير مؤثرة ".

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أحدث التعليقات

abdul
تصحيح...ركعتين بركوعين ، لا أربعة
الزعيم العالمي
كل بعرك
abdul
الدعاء إلى الله طلب الكهرباء ليس صلاة إستسقاء ،بل كسائر الأدعية مثل طلب الرزق والعيش الرغد والنجاح في الإختبارات. والدعاء هو العبادة. اما صلاة الاستسقاء فهي كباقي الصلوات تكبيرة الاحرام ، الفاتحة، سورة اخري ركعتين بأربعة ركوع، وم إلى ذالك من باقي الامور. اللهم ارزقنا كهرباء لاينقطع، ومرتّب لا ينقطع ، وصحة لا تنقطع ، وصلة رحم لا تنقطع ، وكل خيرات الدنيا والدين بلاانقطاع، لو كان الدعاء بفوز النصر علي الاهلي او او القادسية علي الشباب فهذا الدعاء فيه إنّ .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه الله لا يعمينا،،مطفي النور وداعس..
العلي
اولا اسمها (خارج(مو خراج ثانيا٢٠١٤اقل نادي حصل على بلنتيات النص بواق6له8عليه واكثر نادي استلم بلنتيات الزعيم كان وقتها جان جنونهم الجان بلنتيات من دكة الاحتياط

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