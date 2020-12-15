الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الأمطار تتحول إلى شلالات في أملج 

Time منذ 34 دقيقة
Views 1483
شاهد.. الأمطار تتحول إلى شلالات في أملج 

تبوك (صدى):
أظهر مقطع فيديو الأمطار تتحول إلى شلالات في الشبحة بشرق أملج، حيث أثارت إعجاب المواطنين بسبب مشهد الأمطار.

 

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، دعت المواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وشهدت مراكز شمال محافظة ينبع وجنوب محافظة أملج، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها بعض الشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيدٍ من الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدما يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت بتساقط البَرَد وسيول على محافظة ينبع، موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو زياد
يفترض العجز يقل أو لا يكون فيه عجز لان الضريبة زادت نسبتها وكذلك الغاء بدل غلا المعيشه. تقريبا العجز في حدود هذا المبلغ من كم سنه.
ابو زياد
يفترض العجز يقل أو لا يكون فيه عجز لان الضريبة زادت نسبتها وكذلك الغاء بدل غلا المعيشه. تقريبا العجز في حدود هذا المبلغ من كم سنه.
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. تفاصيل لائحة غرامات مخالفة صيد الحيوانات الفطرية
بالفيديو.. تفاصيل لائحة غرامات مخالفة صيد الحيوانات الفطرية
Time منذ 4 دقائق Views 1117
الهلال يفقد علي البليهي شهرين
الهلال يفقد علي البليهي شهرين
Time منذ 20 دقيقة Views 1750
كما تدين تدان
كما تدين تدان
Time منذ 23 دقيقة Views 365
ناوي يفاجئ زوجته وهي تضحك عليه !
ناوي يفاجئ زوجته وهي تضحك عليه !
Time منذ 23 دقيقة Views 314
تصادم غريب بين طائرة وسيارة
تصادم غريب بين طائرة وسيارة
Time منذ 24 دقيقة Views 263
ضبط عصابة متورطة في سرقة الأغنام بالعاصمة المقدسة 
ضبط عصابة متورطة في سرقة الأغنام بالعاصمة المقدسة 
Time منذ 28 دقيقة Views 1332
شاهد.. الأمطار تتحول إلى شلالات في أملج 
شاهد.. الأمطار تتحول إلى شلالات في أملج 
Time منذ 34 دقيقة Views 1483
شاهد.. الجراد يغطي سماء ‎بريدة بأعداد كبيرة ويُثير مخاوف الأهالي
شاهد.. الجراد يغطي سماء ‎بريدة بأعداد كبيرة ويُثير مخاوف الأهالي
Time منذ 44 دقيقة Views 1787
تعاون بين هيئتي "العقار" و "المساحة" للاستفادة من البيانات والخدمات الجيومكانية
تعاون بين هيئتي "العقار" و "المساحة" للاستفادة من البيانات والخدمات الجيومكانية
Time منذ 48 دقيقة Views 1421
تقديرات ميزانية 2021: الإيرادات 846 مليارًا و العجز 145 مليارًا " فيديو "
تقديرات ميزانية 2021: الإيرادات 846 مليارًا و العجز 145 مليارًا " فيديو "
Time منذ ساعة Views 1932